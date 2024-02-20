914 ألف زيارة تقييم فني من الصندوق العقاري لمستفيدي برامج الدعم السكني

أ أ
نفّذ صندوق التنمية العقارية 914 ألف زيارة تقييم فني وعقاري لمستفيدي
الدعم السكني لمنتج البناء الذاتي والوحدات السكنية الجاهزة حتى نهاية 2023م.
وتهدف الزيارات إلى رفع جودة المشاريع السكنية بما يُمكن الصندوق من استدامة توفير الحلول السكنية والتمويلية الملائمة تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد - أبرز برامج رؤية المملكة 2030.
التقيم الفني والعقاري لمستفيدي المنتجات السكنيةويأتي التقييم الفني والعقاري لمستفيدي المنتجات السكنية ضمن حوكمة
المنتجات التمويلية من "الصندوق العقاري " للتأكد من مطابقة منتج
الوحدات السكنية الجاهزة للمعايير الفنية والهندسية.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي إن حوكمة المنتجات التمويلية تهدف إلى استدامة الحلول التمويلية، استمرارية الدعم السكني.
التأكد من اكتمال مراحل البناء لمستفيدي المنتجوأضاف، وتملك منتج الوحدات السكنية الجاهزة بجودة عالية وأسعار عادلة،
والتأكد من اكتمال مراحل البناء لمستفيدي منتج البناء الذاتي، مؤكدًا حرص الصندوق
على سلامة وجودة مساكن مستفيدي برنامج الدعم السكني وفق معايير فنية وهندسية.
وقال إن حوكمة المنتجات التمويلية أسهمت في رفع جودة تقارير التقييم الفني والعقاري وفق معايير دولية للتقييم العقاري بالشراكة الإستراتيجية مع الجمعية السعودية للمقيمين المعتمدين.
تنفيذ 914 زيارة تقييم فني وعقاري للمستفيدينونفذ الصندوق 914 ألف زيارة تقييم فني وعقاري لمستفيدي منتج البناء الذاتي
والوحدات السكنية الجاهزة الراغبين في تملك السكن الملائم خلال الفترة من مايو
2021 حتى نهاية 2023.
وبين الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري أن تلقى طلبات التقييم الفني والعقاري تتم إلكترونيًا وفق معايير عالية الدقة لتسهيل رحلة تملك المستفيدين لمنازلهم.