914 ألف زيارة تقييم فني من الصندوق العقاري لمستفيدي برامج الدعم السكني

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نفّذ صندوق التنمية العقارية 914 ألف زيارة تقييم فني وعقاري لمستفيدي الدعم السكني لمنتج البناء الذاتي والوحدات السكنية الجاهزة حتى نهاية 2023م.

وتهدف الزيارات إلى رفع جودة المشاريع السكنية بما يُمكن الصندوق من استدامة توفير الحلول السكنية والتمويلية الملائمة تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد - أبرز برامج رؤية المملكة 2030.





التقيم الفني والعقاري لمستفيدي المنتجات السكنية



التأكد من اكتمال مراحل البناء لمستفيدي المنتج



تنفيذ 914 زيارة تقييم فني وعقاري للمستفيدين



متابعة مراحل البناء لمستفيدي منتج البناء



ويأتي التقييم الفني والعقاري لمستفيدي المنتجات السكنية ضمن حوكمة المنتجات التمويلية من "الصندوق العقاري " للتأكد من مطابقة منتج الوحدات السكنية الجاهزة للمعايير الفنية والهندسية.وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي إن حوكمة المنتجات التمويلية تهدف إلى استدامة الحلول التمويلية، استمرارية الدعم السكني.وأضاف، وتملك منتج الوحدات السكنية الجاهزة بجودة عالية وأسعار عادلة، والتأكد من اكتمال مراحل البناء لمستفيدي منتج البناء الذاتي، مؤكدًا حرص الصندوق على سلامة وجودة مساكن مستفيدي برنامج الدعم السكني وفق معايير فنية وهندسية.وقال إن حوكمة المنتجات التمويلية أسهمت في رفع جودة تقارير التقييم الفني والعقاري وفق معايير دولية للتقييم العقاري بالشراكة الإستراتيجية مع الجمعية السعودية للمقيمين المعتمدين.ونفذ الصندوق 914 ألف زيارة تقييم فني وعقاري لمستفيدي منتج البناء الذاتي والوحدات السكنية الجاهزة الراغبين في تملك السكن الملائم خلال الفترة من مايو 2021 حتى نهاية 2023.وبين الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري أن تلقى طلبات التقييم الفني والعقاري تتم إلكترونيًا وفق معايير عالية الدقة لتسهيل رحلة تملك المستفيدين لمنازلهم.ولفت إلى أن التقييم الفني يأتي لمتابعة مراحل البناء لمستفيدي منتج البناء الذاتي بعد توقيع عقودهم التمويلية لصرف الدفعات التمويلية وضمان مباشرة المستفيد مراحل بناء مسكنه ومتابعة مراحل إكماله.