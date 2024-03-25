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صحيفة تواصل الالكترونية

8600 منذ 2024.. سر ارتفاع طلبات تنفيذ إخلاء متعثري سداد الإيجار السكني

عقارات
عقارات
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بلغ عدد طلبات التنفيذ لإخلاء العقارات من المستأجرين المسجلين في عقد الإيجار الموحد 8582 طلبًا منذ بداية 2024، بمعدل 107 طلبات تنفذ يوميًا، بحسب ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" عن مصادر عدلية.اضافة اعلان

الرياض في الصدارة

واستحوذت منطقة الرياض على 38.7% من إجمالي طلبات التنفيذ في المملكة بـ 3321 طلبًا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 2520 طلبًا، ثم المنطقة الشرقية بـ 1382 طلبًا، والمدينة المنورة بـ 383 طلبًا.
وسجلت أعداد الطلبات التي استقبلتها محكمة التنفيذ في منطقة القصيم 212 طلبًا، ومنطقة عسير بـ 194 طلبًا، ومنطقة جازان بـ 192 طلبًا، ومنطقة تبوك 151 طلبًا، تلتها حائل بـ 73 طلبًا، ثم الجوف 66 طلبًا، ونجران بـ 42 طلبًا، ومنطقة الحدود الشمالية بـ 28 طلبًا.
في حين كانت منطقة الباحة أقل المناطق طلبات إخلاء للعقود بـ 18 طلبًا.

رقم مرتفع 

وقال المحامي نهار العتيبي في تصريحات إلى فضائية "الإخبارية": "بلا شك الرقم يعتبر مرتفعًا في ظل الإصلاحات والإجراءات التي تمت في قضية التأجير والمؤجر في وجود منصة إيجار، وحل هذه المشكلات بشكل كبير في ظل وجود العقود الإلكترونية ولجنة تقدر وضع الحالات الخاصة وتعالج مشاكلها".
وتابع: "فهو يعتبر مرتفعًا في ظل هذه الإجراءات التي تنفذها الدولة، ممثلة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ونطمح بإذن الله تعالى لأن تقل هذه النسبة، وألا يعاني أحد من مشكلة الإيجار".

عقد الإيجار السكني الموحد

وشرعت وزارة العدل في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ منذ شهر يونيو 2018 بوصفه سندًا تنفيذيًا من خلال "عقد الإيجار الموحد" بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، حيث يمنح "عقد الإيجار السكني" صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية سلسة وواضحة.

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