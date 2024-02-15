8 آلاف أسرة حصلت على مسكنها الأول من "سكني" خلال يناير الماضي

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أعلن برنامج "سكني" عن استفادة 12,038 أسرة في المملكة من البرنامج، وأن 8,080 أسرة سكنت مسكنها الأول خلال شهر يناير الماضي.





استفادة 12.038 أسرة من برنامج "سكني" خلال يناير



دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية



مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية



كيفية الاستفادة من جميع الخدمات السكنية



جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير منتجات سكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة تُسهم في تحقيق أهداف برنامج الإسكان برفع نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.ويتيح "سكني" باقات دعم اختيارية جديدة ضمن حلوله وخياراته المقدمة للأسر السعودية، ليصل عدد الخيارات السكنية والتمويلية إلى 9 خيارات.وشملت الباقات الجديدة باقة الدعم المقدم، باقة الإيجار، باقة الأثاث، باقة البناء الذاتي، وباقة تجديد المسكن.وتمنح الباقات المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة، عبر تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين.وحرصاً من البرنامج على استمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.ويُقدم موقع وتطبيق "سكني" مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية.وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد"، وخدمة التمويل الإلكتروني و"السوق العقاري"، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً.ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط https://sakani.sa، أو بالاتصال على الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات، أو زيارة مركز "سكني" الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.