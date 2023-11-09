775 مليار ريال استثمار أجنبي مباشر في المملكة عام 2022

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أظهرت البيانات المُحدثة ارتفاعًا إيجابيًا ومتصاعدًا في رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة منذ إطلاق رؤية "السعودية 2030. اضافة اعلان





المرتبة الـ 16 بين اقتصاديات مجموعة العشرين



122 مليار تدفقات الاستثمار الأجنبي



التدفقات المحدثة





الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط



وبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 775 مليار ريال، في عام 2022م، وهو ما يجعل المملكة في المرتبة 16 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين.ويُمثّل تصحيحًا بالخفض للبيانات التي قُدّرت، في ظل المنهجية السابقة، بحوالي تريليون ريال (269 مليار دولار)، الأمر الذي يعكس بدقة، من خلال الأرقام المحدثة، واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد.وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بموجب المنهجية الجديدة، نحو 122 مليار ريال (33 مليار دولار)، خلال عام 2022م.وهو ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2015م، الأمر الذي يجعل المملكة في المرتبة الـ10 بين اقتصادات مجموعة العشرين في العام 2022م.وتأتي هذه التدفقات المحدّثة تصحيحًا لما تم نشره في ظل المنهجية السابقة التي قدرتها بحوالي 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، وفقًا لـ "الرياض".وبمناسبة إصدار البيانات المُحدّثة، قال وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إن المملكة ملتزمة بخلق بيئة استثمارية تُعد الأفضل عالميًا من جميع الجوانب.وأضاف، يدخل المستثمرون السوق السعودية بثقةٍ؛ لأن اقتصاد المملكة هو الأكبر حجمًا في الشرق الأوسط والعالم العربي، وهو أحد أكبر عشرين اقتصادٍ في العالم.وكذلك لأن السوق السعودية تتميز بالنمو السريع، والموقع الإستراتيجي، الذي يوفر منصة ممتازة للوصول إلى أسواق نشطةٍ ومتنامية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.