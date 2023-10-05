الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

75% نسبة التوطين في الطاقة عام 2030

وزارة الطاقة
وزارة الطاقة
أ أ
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أعلنت وزارة الطاقة اليوم عزمها زيادة نسبة التوطين وتنمية المحتوى المحلي في قطاعات الطاقة لتصل إلى 75% في 2030.

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تعزيز المحتوى المحلي

وأكدت الوزارة أن منظومة الطاقة تواصل مع كافة الشركاء بالقطاعين الحكومي والخاص تنمية وتعزيز المحتوى المحلي بالمملكة من خلال مبادرات وبرامج التوطين لدى المنظومة.


توطين قطاع المعدات

وأوضحت الوزارة أنها تواصل العمل على توطين قطاع المعدات والمشتريات والخدمات وأعمال الهندسة.
أعمال التنفيذ المتعلقة بقطاعات الطاقة
وتعمل الوزارة أيضا على توطين أعمال التنفيذ المتعلقة بقطاعات الطاقة كالبترول والغاز وقطاع المرافق (الكهرباء والماء).


الطاقة المتجددة والبتروكيماويات

إضافة الى قطاعات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والهيدروجين وإدارة الكربون وكذلك القطاع البحري والطاقة النووية.


مفاهيم الابتكار والتقنية

وتعمل وزارة الطاقة على برامج مختلفة لتحقيق أهدافها ترتكز على تبني مفاهيم الابتكار والتقنية والذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، منها: برنامج استدامة الطلب على المواد الهيدروكربونية، بما في ذلك الخطط لتصبح المملكة أكبر مصدري الهيدروجين النظيف في العالم.


برنامج مزيج الطاقة الأمثل

ويشمل الهيدروجين الأزرق من المصادر الهيدروكربونية، والهيدروجين الأخضر من المصادر المتجددة، وبرنامج مزيج الطاقة الأمثل، الأكثر كفاءة والأقل كلفة في إنتاج الكهرباء، وبرامج كفاءة الطاقة، وبرامج تمكين صناعة مكونات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح محليًا.

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