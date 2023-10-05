75% نسبة التوطين في الطاقة عام 2030

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أعلنت وزارة الطاقة اليوم عزمها زيادة نسبة
التوطين وتنمية المحتوى المحلي في قطاعات الطاقة لتصل إلى 75% في 2030.
وأكدت الوزارة أن منظومة الطاقة تواصل مع
كافة الشركاء بالقطاعين الحكومي والخاص تنمية وتعزيز المحتوى المحلي بالمملكة من
خلال مبادرات وبرامج التوطين لدى المنظومة.
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تعزيز المحتوى المحلي
وأوضحت الوزارة أنها تواصل العمل على توطين
قطاع المعدات والمشتريات والخدمات وأعمال الهندسة.
توطين قطاع المعدات
أعمال التنفيذ المتعلقة بقطاعات الطاقة
وتعمل الوزارة أيضا على توطين أعمال التنفيذ المتعلقة بقطاعات الطاقة كالبترول والغاز وقطاع المرافق (الكهرباء والماء).