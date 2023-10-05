75% نسبة التوطين في الطاقة عام 2030

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أعلنت وزارة الطاقة اليوم عزمها زيادة نسبة التوطين وتنمية المحتوى المحلي في قطاعات الطاقة لتصل إلى 75% في 2030.



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تعزيز المحتوى المحلي





توطين قطاع المعدات





الطاقة المتجددة والبتروكيماويات





مفاهيم الابتكار والتقنية





برنامج مزيج الطاقة الأمثل



وأكدت الوزارة أن منظومة الطاقة تواصل مع كافة الشركاء بالقطاعين الحكومي والخاص تنمية وتعزيز المحتوى المحلي بالمملكة من خلال مبادرات وبرامج التوطين لدى المنظومة.وأوضحت الوزارة أنها تواصل العمل على توطين قطاع المعدات والمشتريات والخدمات وأعمال الهندسة.أعمال التنفيذ المتعلقة بقطاعات الطاقةوتعمل الوزارة أيضا على توطين أعمال التنفيذ المتعلقة بقطاعات الطاقة كالبترول والغاز وقطاع المرافق (الكهرباء والماء).إضافة الى قطاعات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والهيدروجين وإدارة الكربون وكذلك القطاع البحري والطاقة النووية.وتعمل وزارة الطاقة على برامج مختلفة لتحقيق أهدافها ترتكز على تبني مفاهيم الابتكار والتقنية والذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، منها: برنامج استدامة الطلب على المواد الهيدروكربونية، بما في ذلك الخطط لتصبح المملكة أكبر مصدري الهيدروجين النظيف في العالم.ويشمل الهيدروجين الأزرق من المصادر الهيدروكربونية، والهيدروجين الأخضر من المصادر المتجددة، وبرنامج مزيج الطاقة الأمثل، الأكثر كفاءة والأقل كلفة في إنتاج الكهرباء، وبرامج كفاءة الطاقة، وبرامج تمكين صناعة مكونات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح محليًا.