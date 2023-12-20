الأربعاء، 07 جمادى الثانية 1445 ، 20 ديسمبر 2023

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700 ألف ريال قيمة ترخيص اقتصادي للناقل الجوي الوطني

هيئة الطيران المدني
هيئة الطيران المدني
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حددت هيئة الطيران المدني، مبلغ 700 ألف ريال سعودي لإصدار ترخيص اقتصادي للناقل الجوي الوطني.
ويشمل الترخيص إصدار شهادة المشغل الجوي ومدة سريانها 5 سنوات، ويكون تجديدها لمدة مماثلة، وفقا لـ "عكاظ". اضافة اعلان

500 ألف ريال رسوم ترخيص ناقل غير مجدول

وحددت الهيئة المقابل المالي لإصدار ترخيص اقتصادي لناقل جوي وطني (غير مجدول) 500 ألف ريال، وترخيص اقتصادي لناقل جوي بالطلب 300 ألف ريال.
وإصدار ترخيص اقتصادي لناقل جوي أجنبي بدون مقابل، واشتراط موافقة اقتصادية للناقل الجوي الأجنبي العارض لأغراض الحج والعمرة بدون مقابل.

ترخيص اقتصادي لمقدم خدمات المناولة الأرضية

وحددت اللائحة 25 ألف ريال لإصدار ترخيص اقتصادي لممثل خدمات الطيران و200 ألف ريال لإصدار ترخيص اقتصادي لمقدم خدمات المناولة الأرضية في مطار من الفئة (أ).
ووضعت اللائحة 100 ألف ريال لمقدم خدمات المناولة الأرضية في مطار من الفئة (ب).

تعدل المقابل المالي للتراخيص الاقتصادية

ويهدف المشروع إلى تعديل المقابل المالي للتراخيص الاقتصادية التي تم تنظيمها في اللوائح الاقتصادية التي أعلنت عنها الهيئة في 30 أكتوبر 2023.
ويأتي تعديل المقابل المالي بما يتوافق مع مبادئ وأهداف السياسة الاقتصادية للطيران المدني تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية وبما يدعم تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران.

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