700 ألف ريال قيمة ترخيص اقتصادي للناقل الجوي الوطني

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حددت هيئة الطيران المدني، مبلغ 700 ألف ريال سعودي لإصدار ترخيص اقتصادي للناقل الجوي الوطني.

ويشمل الترخيص إصدار شهادة المشغل الجوي ومدة سريانها 5 سنوات، ويكون تجديدها لمدة مماثلة، وفقا لـ "عكاظ". اضافة اعلان





500 ألف ريال رسوم ترخيص ناقل غير مجدول



ترخيص اقتصادي لمقدم خدمات المناولة الأرضية



تعدل المقابل المالي للتراخيص الاقتصادية



وحددت الهيئة المقابل المالي لإصدار ترخيص اقتصادي لناقل جوي وطني (غير مجدول) 500 ألف ريال، وترخيص اقتصادي لناقل جوي بالطلب 300 ألف ريال.وإصدار ترخيص اقتصادي لناقل جوي أجنبي بدون مقابل، واشتراط موافقة اقتصادية للناقل الجوي الأجنبي العارض لأغراض الحج والعمرة بدون مقابل.وحددت اللائحة 25 ألف ريال لإصدار ترخيص اقتصادي لممثل خدمات الطيران و200 ألف ريال لإصدار ترخيص اقتصادي لمقدم خدمات المناولة الأرضية في مطار من الفئة (أ).ووضعت اللائحة 100 ألف ريال لمقدم خدمات المناولة الأرضية في مطار من الفئة (ب).ويهدف المشروع إلى تعديل المقابل المالي للتراخيص الاقتصادية التي تم تنظيمها في اللوائح الاقتصادية التي أعلنت عنها الهيئة في 30 أكتوبر 2023.ويأتي تعديل المقابل المالي بما يتوافق مع مبادئ وأهداف السياسة الاقتصادية للطيران المدني تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية وبما يدعم تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران.