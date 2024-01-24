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7 قرارات شرط نجاح المؤسسات الناشئة

القطاع الخاص1
أخطاء المشاريع الناشئة
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حدد الكاتبة ريم الهاجري 7 أخطاء يجب على أصحاب المنشآت عدم ارتكابها في عالم الأعمال، لضمان نجاح مشاريعهم وتخطى البدايات الصعبة.اضافة اعلان
وقالت الهاجري في مقال لها في صحيفة "مكة" أن البدايات غالبا ما تكون مليئة بالتحديات والمخاطر، وهناك أخطاء شائعة قد تؤدي إلى فشل المشاريع التجارية الناشئة.

7 أخطاء وراء فشل المشاريع الناشئة

1ـ  التوسع السريع جدا، ذلك أن العديد من أصحاب المشاريع يقعون في فخ التوسع المبكر، مما يؤدي إلى إهمال العناصر الأساسية مثل التدفقات المالية اللازمة، وإدارة الموارد.
2ـ عندما يتمحور فريق العمل حول شخص واحد فقط، ويكون هو الفرد الأوحد أو الآمر الناهي. وهذه مسألة مهمة جدا، فالكثير من رواد الأعمال يغفلون عن أهمية العمل الجماعي وتوزيع المهام على متخصصين، مما يؤدي إلى إرهاقهم وعدم فعالية الإدارة.
3ـ ضعف التسويق، فذلك يؤدي إلى فشل نصف المشاريع الناشئة تقريبا، حيث يفشل أصحاب الأعمال في الوصول إلى جمهورهم المستهدف وفهم احتياجاتهم. فكيف تنتج ومازال لديك ضعف في التسويق؟.

فقدان التركيز على العميل وكفاية رأس المال

4ـ فقدان التركيز على العميل، ذلك أن العديد من المشاريع لا يكتب لها النجاح عندما تفقد التركيز على احتياجات ورغبات العملاء، مما يؤدي إلى تقديم منتجات وخدمات لا تلبي توقعاتهم.
5ـ عدم كفاية رأس المال، فذلك يؤدي إلى عدم التخطيط المالي السليم وتقدير التكاليف الأمر الذي يزيد احتمالية فشل العديد من المشاريع الناشئة، نظرا لعدم القدرة على تغطية النفقات غير المتوقعة.
6ـ اختيار الموقع، يمكن أن تسأل نفسك السؤال التالي، ما فائدة أن يفتتح ريادي أعمال مشروعه في موقع بعيد أو لا يتناسب مع طبيعة نشاطه؟.
7ـ الارتباك والاختيار الخاطئ، ذلك أن اتخاذ قرارات غير مدروسة والتسرع في الاستثمار أو التوسع كلها عوامل تؤدي إلى تعقيدات قد تفضي إلى فشل المشروع برمته.

زيادة فرص نجاح المشاريع التجارية الناشئة

وقالت الهاجري: من الضروري أن يكون صاحب المشروع حريصا على دراسة السوق وتقديم منتج أو خدمة تلبي الاحتياجات الفعلية للعملاء.
وأضافت، إن زيادة فرص نجاح المشاريع التجارية الناشئة، ينبغي التركيز على التخطيط السليم، وبناء فريق متخصص، وتطوير استراتيجيات تسويق فعالة.

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