7 خطوات في 30 ثانية تكفي للاشتراك في منتج "صح"

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أوضح مدير عام الأسواق في المركز الوطني لإدارة الدين محمد المهيزعي، طريقة الاشترك في منتج "صح" للصكوك الحكومية من خلال القنوات الرسمية. اضافة اعلان





طريقة الإشتراك في منتج "ص" للصكوك الحكومية



صفحة لمنتج "صح" على وسائل التواصل تشرح كيفية الاشتراك



اليوم.. إطلاق منتج "صح" للصكوك الحكومية



تحديد نسبة العائد لأول إصدار عند 5.64%



المنتج للسعوديين السعوديات من الأفراد فقط



وقال إن طريقة الاشتراك ستكون من خلال المؤسسات المالية المشاركة، وهناك صفحة خاصة بالمنتج بالموقع الإلكتروني، فيها جميع التفاصيل ورحلة الاشتراك عن طريق 5 مؤسسات مالية.وأضاف المهيزعي، توجد صفحة خاصة بمنتج "صح" على مواقع التواصل الإجتماعي فيها انفوجرافيك ومقاطع فيديو وبيانات تشرح طريقة الاشتراك في كل جهة ، في 7 خطوات وأقل من 30 ثانية.وأكد المهيزعي على أنه بإمكان الراغبين الاشتراك في منتج "صح" من خلال جميع القنوات الرسمية بدون الحاجة إلى المعاملات الورقية أو زيارة الفروع.وبدأ اليوم الأحد 04 فبراير الاشتراك في منتج صح للصكوك الحكومية والمخصص للأفراد، وهو عبارة عن أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من خلال وزارة المالية ويتم الترتيب لها من خلال المركز الوطني لإدارة الدين.وتم تحديد نسبة العائد لأول إصدار عند 5.64% وسيتم التخصيص في يوم 13 فبراير، فيما ستكون فترة الاسترداد من يوم 18 فبراير وحتى 21 فبراير، وسيتم دفع مبالغ الاسترداد في يوم 25 فبراير.وتم تخصيص منتج صح للأفراد بعوائد مجزية يتم طرحها بشكل شهري حسب تقويم الإصدارات، وتكون فترة الادخار لمدة سنة واحدة بعائد ثابت وتصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك (تاريخ الاستحقاق).والمنتج مخصص للسعوديين والسعوديات من الأفراد فقط ممن هم فوق عمر 18 سنة، شرط أن يمتلك المشترك حساباً في إحدى المؤسسات المالية (شركة الأهلي المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، شركة الإنماء للاستثمار، البنك السعودي الأول، وشركة الراجحي المالية).