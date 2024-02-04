الأحد، 23 رجب 1445 ، 04 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

7 خطوات في 30 ثانية تكفي للاشتراك في منتج "صح"

صكوك صح2
منتج "صح" للصكوك الحكومية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أوضح مدير عام الأسواق في المركز الوطني لإدارة الدين محمد المهيزعي، طريقة الاشترك في منتج "صح" للصكوك الحكومية من خلال القنوات الرسمية.اضافة اعلان

طريقة الإشتراك في منتج "ص" للصكوك الحكومية

وقال إن طريقة الاشتراك ستكون من خلال المؤسسات المالية المشاركة، وهناك صفحة خاصة بالمنتج بالموقع الإلكتروني، فيها جميع التفاصيل ورحلة الاشتراك عن طريق 5 مؤسسات مالية.

صفحة لمنتج "صح" على وسائل التواصل تشرح كيفية الاشتراك

وأضاف المهيزعي، توجد صفحة خاصة بمنتج "صح" على مواقع التواصل الإجتماعي فيها انفوجرافيك ومقاطع فيديو وبيانات تشرح طريقة الاشتراك في كل جهة ، في 7 خطوات وأقل من 30 ثانية.
وأكد المهيزعي على أنه بإمكان الراغبين الاشتراك في منتج "صح" من خلال جميع القنوات الرسمية بدون الحاجة إلى المعاملات الورقية أو زيارة الفروع.

اليوم.. إطلاق منتج "صح" للصكوك الحكومية

وبدأ اليوم الأحد 04 فبراير الاشتراك في منتج صح للصكوك الحكومية والمخصص للأفراد، وهو عبارة عن أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من خلال وزارة المالية ويتم الترتيب لها من خلال المركز الوطني لإدارة الدين.

تحديد نسبة العائد لأول إصدار عند 5.64%

وتم تحديد نسبة العائد لأول إصدار عند 5.64% وسيتم التخصيص في يوم 13 فبراير، فيما ستكون فترة الاسترداد من يوم 18 فبراير وحتى 21 فبراير، وسيتم دفع مبالغ الاسترداد في يوم 25 فبراير.
 وتم تخصيص منتج صح للأفراد بعوائد مجزية يتم طرحها بشكل شهري حسب تقويم الإصدارات، وتكون فترة الادخار لمدة سنة واحدة بعائد ثابت وتصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك (تاريخ الاستحقاق).

المنتج للسعوديين السعوديات من الأفراد فقط

والمنتج مخصص للسعوديين والسعوديات من الأفراد فقط ممن هم فوق عمر 18 سنة، شرط أن يمتلك المشترك حساباً في إحدى المؤسسات المالية (شركة الأهلي المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، شركة الإنماء للاستثمار، البنك السعودي الأول، وشركة الراجحي المالية).

اقرأ أيضا

أهمها الحبوب واللحوم.. تراجع أسعار السلع الغذائية 10.4%

اليوم.. طرح صكوك "صح" بـ عوائد مجزية وضمان حكومي ومخاطر منخفضة

أسعار العملات في السعودية اليوم الأحد 4 فبراير.. الإسترليني يُسجل 4.74 ريال

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 4 فبراير.. عيار 24 يُسجل 246 ريالًا

مدة التعاقد 25 سنة.. أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

صكوك صح 3:09 م الأحد، 04 فبراير 2024

هل يمكن للمشترك في منتج "صح" الإنسحاب في أي وقت؟ الإجابة بهذا الفيديو

اقرأ أيضا

أسعار العملات الريال
2:30 م السبت، 03 فبراير 2024

سعر الريال السعودي مقابل العملات الأجنبية اليوم السبت

اسعار الذهب 4
2:10 م السبت، 03 فبراير 2024

تحركات جديدة.. أسعار الذهب اليوم السبت في المملكة

النفط
1:06 ص السبت، 03 فبراير 2024

تراجع أسعار النفط بأكثر من 2% مع تسوية تعاملات الجمعة

اسعار العملات
9:14 م الجمعة، 02 فبراير 2024

أسعار العملات في السعودية اليوم الجمعة 2 فبراير.. اليورو يُسجل 4.04 ريال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الضمان الاجتماعي
3:01 م الأحد، 04 فبراير 2024

عاجل.. انتبه.. عقد الإيجار قد يحرمك من أهلية الضمان الاجتماعي في هذه الحالة

الطائرة سموم 111
3:01 م الأحد، 04 فبراير 2024

دخلت مرحلة التجارب.. المملكة تكشف عن طائرة "سموم" بإمكانات هائلة (فيديو)

أخبار السعودية
2:29 م الأحد، 04 فبراير 2024

أخبار السعودية.. "التأمينات" تلغي توثيق عقود العاملين بالقطاع الخاص وعقوبات على هذه المنشآت

هيئة الزكاة
2:01 م الأحد، 04 فبراير 2024

عاجل.. "الزكاة" تدعو للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية

75665756
1:02 م الأحد، 04 فبراير 2024

عاجل.. براتب 17 ألف ريال.. الهيئة الملكية بالجبيل تطرح وظائف شاغرة لهؤلاء الخريجين

images
12:07 م الأحد، 04 فبراير 2024

تحذير عاجل من أمطار ورياح متربة على الرياض وهذه المناطق لـ10 مساءً