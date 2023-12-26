678 مليار ريال حجم التجارة الخارجية للمملكة خلال 10 أشهر في 2023

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حقق الميزان التجاري للمملكة فائضًا للشهر الـ38 على التوالي، كما بلغت صادرات المملكة السلعية خلال شهر أكتوبر 104 مليارات ريال، فيما بلغت الواردات السلعية 74 مليار ريال. اضافة اعلان





178 مليار حجم التجارة الخارجية في أكتوبر



تراجع صادرات المملكة 17.4%



انخفاض الصادرات البترولية 18.4%



ارتفاع الصادرات السلعية في أكتوبر 15 مليون ريال



ارتفاع قيمة إعادة التصدير 12.6%



وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن حجم التجارة الخارجية للمملكة خلال أكتوبر وصل 178 مليار ريال، لتبلغ التجارة الخارجية للمملكة خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2023 أكثر من 678 مليار ريال.انخفضت الصادرات السلعية في أكتوبر 2023 بنسبة 17.4 في المئة عن أكتوبر 2022، حيث بلغت قيمتها 104.3 مليار ريال، منخفضة عن 126.2 مليار ريال في أكتوبر العام الماضي.ويعود التراجع لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 18.4 مليار ريال، بنسبة 18.3 في المئة، حيث بلغت قيمتها 82.3 مليار ريال مقابل 100.7 مليار ريال في أكتوبر 2022.وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 79.7 في المئة خلال أكتوبر الماضي إلى 78.9 في المئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.وارتفعت قيمة الصادرات السلعية في أكتوبر 0.01 في المئة مقارنة بسبتمبر من العام نفسه بمقدار 15 مليون ريال، حيث سجلت الصادرات غير البترولية انخفاضًا بنسبة 13.9 في المئة عن أكتوبر 2022.وانخفضت الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 17.9 في المئة، فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 12.6 في المئة، خلال الفترة نفسها.وارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدي) بمقدار 0.9 مليار ريال، وبنسبة 4.1 في المئة بالمقارنة مع سبتمبر 2023.