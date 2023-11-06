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66 مليون ريال.. أرباح يومية للبنوك في 2023

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أرباح البنوك المحلية في 2023
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حققت البنوك المحلية أرباحًا بقيمة 18.08 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2023، إذ بلغ متوسط الربح اليومي للبنوك نحو 66 مليون ريال.اضافة اعلان


زيادة أرباح البنوك 1.48 مليار

وارتفعت أرباح البنوك خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023 بنسبة 8.9% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2022، بزيادة في قيمة الأرباح بما يعادل 1.48 مليار ريال.
وجاءت الزيادة مقارنة بما كانت عليه أرباح الربع المماثل من العام الماضي نحو 16.61 مليار ريال، وفق رصد لصحيفة "عكاظ".


ارتفاع أرباح 8 بنوك وتراجع 2

وارتفعت أرباح 8 بنوك، فيما تراجعت أرباح بنكين، وكان مصرف الإنماء أعلى البنوك ارتفاعًا في نسبة الأرباح، اذ ارتفعت أرباحه بنسبة 33.86% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وسجل البنك الأهلي أعلى ربحية بين كافة البنوك الأخرى، وتجاوزت قيمة أرباحه 5 مليارات ريال، إذ استحوذ على 27.7% من إجمالي أرباح البنوك.


الراجحي ثانيًا بأرباح 4.16 مليار

وجاء في المرتبة الثانية مصرف الراجحي الذي بلغت قيمة أرباحه نحو 4.16 مليار ريال، واستحواذه على 22.98% من الأرباح، ثم بنك الرياض بنسبة 11.55% الذي بلغت قيمة أرباح 2.09 مليار ريال.
وكان بنك الاستثمار قد سجل أعلى نسبة تراجع في تحقيق الأرباح، بانخفاض نسبته 16.07% مقارنة بالفترة المماثلة، ثم بنك الراجحي الذي تراجعت أرباحه بما يعادل 4.58% مقارنة بالفترة المماثلة.


إعلان النتائج المالية الربعية

يذكر، أن البنوك كافة مدرجة في سوق الأسهم الرئيسة (تاسي) وهو ما يجعلها ملزمة بالإفصاح عن نتائجها المالية الربعية.

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