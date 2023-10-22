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62.5 مليار دولار إصدارات خليجية من السندات والصكوك خلال 9 أشهر

السندات والصكوك
السندات
أ أ
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أصدرت دول الخليج نحو 62.5 مليار دولار من السندات والصكوك منذ بداية العام حتى أوائل أكتوبر الجاري (نحو تسعة أشهر).

عوائد سندات الخزانة 

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وأسهم تصاعد عوائد سندات الخزانة الأمريكية في إدخال الشركات الخليجية ذات التصنيف الائتماني (دون الدرجة الاستثمارية) إلى دائرة الفائدة فوق 8 في المائة، وفقا لـ"الاقتصادية".

على سبيل المثال، تم في أكتوبر إصدار أداة دين خليجية بعائد 8.3 في المائة. فالبيئة الحالية قد تجعل الشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض، في الخليج، مترددة في الذهاب لأسواق الدين العالمية إلا عند الضرورة.

 

وفي وقت سابق، أعلن صندوق الاستثمارات العامة إتمام تسعير طرحه الأول من الصكوك الدولية المقوّمة بالدولار، حيث بلغ إجمالي الطرح 3.5 مليارات دولار أمريكي (أكثر من 13 مليار ريال سعودي).
موزعاً على شريحتين وفق التالي: الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 8.4 مليارات ريال)، لصكوك مدتها 5 سنوات، تستحق عام 2028, والثانية بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 4.69 مليار ريال)، لصكوك مدتها 10 سنوات، تستحق عام 2033.


تجاوزت نسبة التغطية 7 أضعاف

 ويدرج الطرح في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن، وتجاوزت نسبة التغطية سبعة أضعاف إجمالي الإصدار.
وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى أكثر من 25 مليار دولار أمريكي (94 مليار ريال سعودي تقريباً)، ما يعكس ثقة المستثمرين في الصندوق.
وتمثل القروض وأدوات الدين واحدة من مصادر التمويل صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب زيادة رأس المال عن طريق الدولة، والأصول المملوكة للحكومة التي تُحوّل ملكيتها للصندوق.


برنامج الصكوك الدولية

 ويأتي إصدار الصكوك ضمن برنامج الصكوك الدولية حديث الإنشاء من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وذلك عقب إصدار الصندوق لسندات خضراء من خلال استراتيجية تمويل الصندوق متوسطة المدى.
 بقيمة 8.5 مليار دولار (ما يعادل 30.87 مليار ريال) موزعة على طرحين في عامي 2022م و2023م تضم سندات خضراء تصدر لأول مره لمئة عام، وأول سندات خضراء يصدرها صندوق ثروة سيادي.
وحصوله على قرض مجمّع بقيمة 17 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 63.75 مليار ريال سعودي) في نوفمبر 2022م، ضمن استراتيجيته لتنويع مصادر تمويله.


الإصدار الأول من نوعه

 وفي سياق إصدار الصكوك، قال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة فهد السيف: هذا الإصدار الأول من نوعه للصندوق يمثّل خطوة مفصلية جديدة ضمن استراتيجية تمويل الصندوق متوسطة المدى.
ويشكّل استمراراً لبرنامج الصندوق الخاص بأسواق رأس المال الدولية كمشارك نشط في سوق الدين العالمي, ارتفاع مستوى الطلب من قبل المستثمرين يُعد دلالة حقيقية على الثقة في صندوق الاستثمارات العامة.


تصنيف ائتماني عند الفئة A1

 وحازت القوة الائتمانية لصندوق الاستثمارات العامة اعترافًا دوليًا في أوائل عام 2022 عندما قامت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز (Moody’s) بمنح صندوق الاستثمارات العامة تصنيف ائتماني عند الفئة A1 وتقييم للجدارة الائتمانية حسب بطاقة الأداء المعتمدة.
 وتعد النتائج المشار إليها في بطاقة الأداء الخاصة بصندوق الاستثمارات العامة ثاني أعلى مستوى على مستوى العالم بين صناديق الثروة السيادية التي تصنفها وكالة موديز.

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