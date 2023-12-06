60 ألف وحدة سكنية في معرض "مسكن العقاري" بقيمة 7مليار ريال

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يبلغ عدد الوحدات السكنية والأراضي والمخططات المعروضة في النسخة الثانية من معرض "مسكن العقاري" قرابة 60 ألف وحدة سكنية، بقيمة سوقية تتجاوز 7 مليارات ريال. اضافة اعلان





مدة المعرض 3 أيام بمشاركة الجهات التمويلية



تسهيل التملك المباشر.. وركن خاص بالموثقين



تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان



ويقام معرض "مسكن العقاري" غدًا الخميس، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، ويستمر لمدة ثلاثة أيام في مدينة الرياض.ويشارك في معرض "مسكن العقاري" العديد من الجهات الحكومية، وشركات التطوير العقاري، والجهات التمويلية.ويهدف «مسكن العقاري»، إلي توفير وتسهيل التملك المباشر في المعرض، ويتضمن المعرض ركن التمويل بتواجد البنوك المحلية،ويشمل المعرض أيضا، ركن خاص بالموثقين لتسهيل التملك داخل المعرض، وركن المطورين والشركات العقارية، وركن للمقاولات والاستشارات الهندسية.يذكر أن المعرض يأتي امتداداً للجهود المستمرة التي يبذلها شركاء القطاع العقاري لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان لرفع نسبة التملك للمساكن.ويسهم المعرض في تواجد الجهات والبرامج ذات العلاقة تحت سقف واحد لطرح أفضل الحلول السكنية والتمويلية، وتحقيق تجربة سكنية متميزة ومتكاملة للأسر السعودية.