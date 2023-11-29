6.8 مليار ريال حجم التمويل العقاري السكني للأفراد في شهر

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ارتفع حجم التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف، في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 15.9% على أساس شهري، مسجلا 6.766 مليار ريال. اضافة اعلان





انخفاض التمويل العقاري السكني للأفراد



1.94 مليار ريال تمويل سكني للشقق



367 مليون ريال التمويل المقدم للأراضي



9177 عقد تمويل سكني للأفراد في شهر



وانخفض التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف على أساس سنوي في أكتوبر، بنسبة 27.7%، مقارنة بـ 9.352 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي، وفقا لنشرة "ساما".استحوذت الفلل على نسبة 65.8% من إجمالي التمويل العقاري السكني للأفراد في أكتوبر، مسجلة 4.455 مليار ريال، مقارنة بـ 3.978 مليار في سبتمبر 2023، و6.190 مليار ريال في شهر أكتوبر 2022.وبلغ التمويل العقاري السكني للأفراد المقدم للشقق في شهر أكتوبر الماضي نحو 1.943 مليار ريال، مرتفعا على أساس شهري بنسبة 24.3%، ومنخفضا على أساس سنوي بنسبة 28.5%.واستحوذ التمويل العقاري السكني للأفراد المقدم للشقق على نسبة 28.7%، من إجمالي التمويل العقاري السكني في شهر أكتوبر الماضي.وبلغ التمويل العقاري السكني للأفراد المقدم للأراضي، في شهر أكتوبر الماضي نحو 367 مليون ريال، مرتفعا على أساس شهري بنسبة 23.6%، مقارنة بـ 297 مليون ريال في شهر سبتمبر 2023.بينما انخفضت على أساس سنوي بنسبة 17.5%، مقارنة بـ 445 مليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.واستحوذت الأراضي على نحو 5.4%، من إجمالي التمويل العقاري السكني للأفراد من المصارف في أكتوبر الماضي.وبحسب النشرة، بلغ إجمالي عدد عقود التمويل العقاري السكني للأفراد في شهر أكتوبر الماضي نحو 9177 عقدا، مرتفعا على أساس شهري بنسبة 18.2%، مقارنة بـ 7767 عقدا في شهر سبتمبر 2023.