الخميس، 15 جمادى الثانية 1445 ، 28 ديسمبر 2023

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6 نصائح لتدشبن مشروع تجاري ناجح

مشروع تجاري
نصائح لبناء ءمشروع تجاري ناجح
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يتجه المزيد من الأشخاص الآن نحو ريادة الأعمال، لكن عدداً قليلاً من بين كل الشركات الناشئة التي تتأسس كل عام تستطيع الاستمرار والبقاء في السوق.اضافة اعلان
ولعل أحد أهم الأسباب فشل الاستمرار، نقص الخبرة اللازمة لدى القائمين عليها، وغياب الدراسات والبيانات المعلقة بالقطاع التي تعمل فيه الشركات الناشئة.

6 نصائح بناء مشروع تجاري ناجح

لا يوجد نموذج واحد لكيفية إطلاق مشروع تجاري ناجح، إلا أن هناك بعض النصائح المجربة التي يجب أن يضعها كل رائد أعمال في اعتباره قبل تأسيس شركته.

1- اختيار وقت مثالي للتأسيس

تحديد موعد إطلاق مشروع تجاري من أصعب القرارات بالنسبة لرواد الأعمال، ونظراً لأن العديد من الشركات الناشئة تفشل في السنة الأولى، فهناك فترتان زمنيتان مثاليتان لبدء عمل تجاري.
ويمكن لرواد الأعمال أن يؤسسوا شركاتهم إما بعد التخرج مباشرة من الكلية في فترة العشرينيات، حيث يكون لديهم الكثير من الطاقة، ولا يكون لديهم التزامات أخرى.
والفترة الثانية، يطلقوا مشروعهم في أواخر الخمسينيات أو الستينيات، بعدما يكبر أولادهم، ومن المفترض أن يكون رائد الأعمال قد ادخر أموالاً أكثر على مدى سنوات.

2- تجنب التخلي عن حقوق الملكية

أصبح بإمكان رواد الأعمال في العصر الرقمي الآن إطلاق منتج أو خدمة مبتكرة عبر الإنترنت، وتحقيق أرباح طائلة من ورائها بسرعة، خاصة لو قاموا باستخدام قنوات التسويق المناسبة.
 ينصح الخبراء رواد الأعمال بعدم بدء أي مشروع تجاري جديد، إلا إذا كانوا يعلمون أن لديهم الدافع والأموال التي تكفيهم للبقاء في السوق حتى العام الثالث.

3- التعلم من الفشل

يواجه أغلب رواد الأعمال بعض الإخفاقات، هذا أمر طبيعي جداً، ومن المهم ألا يجعلوا تلك الإخفاقات تقف عقبة في طريقهم، وأن يتعلموا بدلاً من ذلك من الفشل، ويطبقوا الدروس التي تعلموها في المشروع التالي.
ينصح الخبراء رواد الأعمال بالحفاظ على تركيزهم وثقتهم، لأن ذلك سيلهم فريقهم أيضاً.

4-  تفويض المهام لآخرين خلال التوسع

يقع العديد من رواد الأعمال في خطأ محاولة القيام بكل شيء بأنفسهم، لكن حتى وإن استطاعوا تحقيق ذلك في بداية تأسيس الشركة، فإنهم سيصلون إلى مرحلة يشعرون فيها بالإرهاق الشديد وفقدان الطاقة.
 من المهم أن يدرك رائد الأعمال أن تفويض المهام للآخرين سيمنحه الوقت اللازم لتأسيس شركات ومشروعات تجارية جديدة، وكلما توسع سيكون في حاجة إلى تفويض المزيد من المهام لآخرين.

5- وضع خطة للتعاقب الوظيفي

يدرك أي رائد أعمال ناجح أهمية أن يجد أشخاصاً أكثر ذكاءً منه ليحلوا محله في وقت لاحق، في حالة حدوث أي شيء له، فرواد الأعمال الأذكياء يدركون جيداً أن عمر شركاتهم أطول من عمرهم.
ويجب أن يضعوا من البداية خطة للتعاقب الوظيفي، وأن يكون لديهم أكثر من شخص يمكن أن يخلفهم في منصبهم.

6-الحفاظ على التركيز وتجاهل الضوضاء

ليس هناك حل سحري يجهز رواد الأعمال للتعامل مع التقلبات وفترات الإخفاق، فالشركات الناشئة معرّضة بشكل كبير للفشل، وإذا تمكن أي رائد أعمال من النجاح، فستكون عليه مسؤوليات أخرى.
كلما توسع المشروع التجاري زاد عدد الفريق، وأصبح هناك المزيد من الأشخاص المعتمدين على رائد الأعمال وعلى قراراته، وقد تظهر في هذه الحالة بعض الأصوات المنتقدة له.

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