الإثنين، 12 جمادى الثانية 1445 ، 25 ديسمبر 2023

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6 عوامل يجب وضعها في الاعتبار عند تقييم إدارة الشركات

تقييم ادارة الشركات
معايير تقييم إدارة الشركات
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يؤكد معظم المستثمرين على أهمية أن يكون لدى الشركة فريق إداري جيد.

إلا أن تقييم الإدارة ليس بالأمر السهل، إذ أن الكثير من جوانب الوظائف الإدارية يكون غير ملموس، ولا يمكن أن يعتمد المستثمرون في تقييم الشركة وإدارتها على البيانات المالية فقط.اضافة اعلان

6 عوامل مهمة عند تقييم إدارة الشركات

ولا يوجد نموذج واحد لتقييم إدارة الشركة، وإنما هناك العديد من العوامل التي يجب الانتباه إليها، من أجل تقييم أداء الفريق الإداري.

1- وظيفة الإدارة

الإدارة القوية هي أساس نجاح أي شركة، ففي حين أن الموظفين مهمون للغاية، إلا أن الإدارة هي التي تتخذ القرارات الإستراتيجية في النهاية.
من المهم أن يتمتع الفريق الإداري بالذكاء اللازم لإدارة الشركة بكفاءة، وبما يعود بالنفع على أصحابها، إلا أن المديرين مثل باقي الأشخاص في النهاية، فهم لن يفكروا فيما يحقق مصالح المسهمين فقط.
ويجب أن يكون لدى مجلس الإدارة هدف ومصلحة شخصية تجعلهم يسعون لتحقيق مصالح المسهمين.

2- سعر السهم ليس مؤشرًا على الإدارة الجيدة

يرى البعض أن المعايير النوعية غير مهمة، لأن قيمة الإدارة يمكن قياسها من خلال سعر السهم، ورغم أن ذلك أمر حقيقي على المدى الطويل.
إلا أن الأداء القوي على المدى القصير لا يعد مؤشرًا على الإدارة الجيدة، والفقاعات الاقتصادية خير دليل على ذلك.

3- مدة تولي المنصب

من بين أهم المؤشرات على الإدارة الجيدة، المدة التي قضاها المدير التنفيذي وباقي المديرين في الإدارة العليا في مناصبهم.
وخير مثال على ذلك جاك ويلش، المدير التنفيذي السابق لشركة "جنرال إلكتريك"، والذي ظل يعمل مع الشركة نحو 20 عامًا قبل أن يتقاعد، ويعتبره الكثيرون أحد أفضل المديرين.

4- الإستراتيجية والأهداف

هناك أسئلة مهمة يجب طرحها لتقييم أداء الإدارة، بما في ذلك "ما نوع الأهداف التي حددتها الإدارة للشركة؟"، "هل لدى الشركة بيان بالمهام؟"، ويحدد بيان المهام الجيد أهدافًا للإدارة، والموظفين، والمسهمين، والشركاء.

5- التداول من الداخل وإعادة شراء الأسهم

إذا كان أعضاء الإدارة يقومون بشراء أسهم في شركاتهم، فهذا يعني أنهم يعرفون جيدًا أنهم يضعون أموالهم في المكان الصحيح، لكن يجب مراجعة مدة احتفاظهم بالأسهم، لأن التداول على المدى القصير لتحقيق الأرباح السريعة.
ينطبق الأمر نفسه على إعادة شراء الأسهم؛ إذ يزيد ذلك من أرباح المسهمين، عندما تكون الشركة مقيمة بأقل من قيمتها، والإدارة الجيدة هي التي تعرف كيف تزيد أرباح المسهمين عبر إعادة شراء الأسهم.

6- رواتب المديرين

يحصل كبار المديرين التنفيذيين على رواتب ضخمة سنويًا، مقابل أدائهم الذي يساعد على زيادة أرباح المسهمين، لكن إذا كان المدير التنفيذي يحصل على راتب ضخم بينما تعاني الشركة من أزمة مالية.
يصعب تحديد ما إذا كان المديرون يحصلون على رواتب مبالغ بها، ولكن يتوقف الأمر على نوع الصناعة، فهناك صناعات يحصل بها المديرون التنفيذيون على رواتب سنوية أكثر من غيرهم مثل القطاع المصرفي.

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