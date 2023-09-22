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53 سفينة في النقل البحري تنقل 11 مليار طن بضائع من وإلى المملكة سنويا

النقل البحري
النقل البحري
أ أ
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بلغ عدد السفن العاملة بقطاع النقل البحري بالمملكة 53 سفينة تنقل 11 مليار طن من البضائع سنويا عبر 150 دولة، وفقا لـ "الوطن".اضافة اعلان
وأشار المنظم الرئيسي للمؤتمر السعودي البحري كريس مورلي، والذي ترعاه وزارة النقل خلال كلمة لها بالمؤتمر إلى أن المملكة سجلت أعلى تقدم إقليمي في مؤشر الاتصال البحري في عام 2021.


صناعة النقل البحري

وقال إن المملكة جاءت في المرتبة 20 عالميا في صناعة النقل البحري، كما شهد العقد الماضي ازدهار القطاع البحري، حيث تضاعف حجمه، ما يجعل المملكة شريكا قويا وواعدا للتجارة الإقليمية والعالمية.
وشهدت فعاليات اليوم الأول حضورا واسعا للجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من الخبراء من حول العالم الذين ناقشوا عددا من الموضوعات المهمة للقطاع البحري.


استراتيجية الاستدامة في المملكة

ويتضمن اليوم الثاني من المؤتمر جلسات نقاشية حول تحول الطاقة واستراتيجية الاستدامة في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتركز المملكة بشكل أكبر على تطوير اقتصاد الكربون الدائري والذي يسعى بشكل أساسي إلى تقليل استخدام الكربون وإعادة استخدامه وإعادة تدويره وإزالته من قطاع الهيدروكربون.
وحددت أرامكو السعودية هدفها الخاص بالوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، أي قبل 10 سنوات من التاريخ الذي حددته المملكة.


انبعاثات الغازات الدفيئة

وقد نشرت أرامكو مؤخرًا تقريرها للاستدامة، والذي يوضح خططها لتحقيق النطاقين 1 و2 من انبعاثات الغازات الدفيئة عبر الأصول المملوكة بالكامل للشركة بحلول عام 2050.
ويشمل ذلك التقاط واستخدام وتخزين 11 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2035، وإنتاج 12 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2030.


مشروع الهيدروجين والأمونيا الأخضر

ويستمر العمل أيضًا في مشروع الهيدروجين والأمونيا الأخضر في «نيوم»، والذي يُنظر إليه على أنه معيار مستقبلي للمنطقة وخارجها نظرًا لحجمه وإنتاجه المشترك، حيث تبلغ قيمة المشروع 54 مليار دولار.

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