500 ألف ريال غرامة إقامة مزاد خيل عربية أصيلة دون تصريح

أ أ

فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة غرامة 500 ألف ريال، على إقامة مزاد خيل عربية أصيلة من غير تصريح، و100 ألف ريال في حالة إقامة مزاد عن طريق منصات التواصل الاجتماعي دون تصريح. اضافة اعلان

وكشفت المسودة النهائية لجدول المخالفات والعقوبات التابع للائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة، أن مخالفة منظم البطولة للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة غرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال.





البقية الأصيلة من خيل المؤسس





تطبيق المعايير الدولية للرعاية





اكثر من 28 الف خيلاً في المركز



وتشرف وزارة البيئة والمياه والزراعة على مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة؛ الذي يحتوي على البقية الأصيلة من خيل المؤسس ومجموعة من الخيل العربية الأصيلة من سلالات أخرى.ويهدف إلى استمرار الإنتاج وتحسين الصفات مع استمرار المحافظة على الخيل القديمة التي ترجع إلى الأنساب المعروفة بالجزيرة العربية.ويهتم المركز بالخيل العربية على مستوى المملكة، ويمثل في المنظمات الدولية، ويطبق المعايير الدولية للرعاية والتسجيل والتنقلات.ويقع مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة في ديراب، وهي منطقة زراعية قريبة من الرياض من جهة الجنوب الغربي بنحو 35 كيلومتراً.وتبلغ مساحة المركز نحو مليون متر مربع، ويقدر عدد الخيل بالمركز بنحو 297 رأساً من الخيل، وعدد الملاك المسجلين في المركز 8.200 مالك، وعدد الخيل المسجلة في المركز حتى منتصف 2018 (28.360) خيلاً.