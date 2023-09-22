5 دول تمتلك 69% من الاحتياطي العربي.. تعرف على مخزون الذهب في المملكة

أ أ
كشف تقرير مجلس الذهب العالمي عن استحواذ 5 دول عربية على حصة الأسد بنحو 69%
من إجمالي احتياطيات الدول العربية من المعدن الأصفر.
وأظهر تقرير المجلس الذهب لشهر سبتمبر الجاري، أن احتياطي الذهب لدى الدول العربية بلغ 1515.1 طن، فيما وصل احتياطي الذهب لدى دول العالم مجتمعة 35664.5 طن.
وقال تقرير مجلس الذهب إن مخزون المملكة من الذهب يبلغ 323.1 طن، ولبنان
286.8 طن، والجزائر 173.6طن، والعراق 132.6طن، ومصر 125.9 طن.
5 دول عربية والمملكة في الصدارة
وعالميا، تصدرت الولايات المتحدة القائمة برصيد 8133.5 طن، تليها في
المرتبة الثانية ألمانيا 3352.6 طن، ومن ثم إيطاليا 2451.8 طن.
الولايات المتحدة الأولى عالميا بـ 8133 طنا
وأشار التقرير إلى أن فرنسا في المرتبة الرابعة بإجمالي 2436.9 طن، تليها روسيا في المرتبة الخامسة باحتياطيات تبلغ 2329.6 طن.