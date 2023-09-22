5 دول تمتلك 69% من الاحتياطي العربي.. تعرف على مخزون الذهب في المملكة

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كشف تقرير مجلس الذهب العالمي عن استحواذ 5 دول عربية على حصة الأسد بنحو 69% من إجمالي احتياطيات الدول العربية من المعدن الأصفر. اضافة اعلان

وأظهر تقرير المجلس الذهب لشهر سبتمبر الجاري، أن احتياطي الذهب لدى الدول العربية بلغ 1515.1 طن، فيما وصل احتياطي الذهب لدى دول العالم مجتمعة 35664.5 طن.





5 دول عربية والمملكة في الصدارة





الولايات المتحدة الأولى عالميا بـ 8133 طنا





إقبال البنوك المركزية على الشراء



وقال تقرير مجلس الذهب إن مخزون المملكة من الذهب يبلغ 323.1 طن، ولبنان 286.8 طن، والجزائر 173.6طن، والعراق 132.6طن، ومصر 125.9 طن.وعالميا، تصدرت الولايات المتحدة القائمة برصيد 8133.5 طن، تليها في المرتبة الثانية ألمانيا 3352.6 طن، ومن ثم إيطاليا 2451.8 طن.وأشار التقرير إلى أن فرنسا في المرتبة الرابعة بإجمالي 2436.9 طن، تليها روسيا في المرتبة الخامسة باحتياطيات تبلغ 2329.6 طن.وشهدت الأعوام الماضية إقبالا من قبل البنوك المركزية حول العالم على شراء المعدن النفيس في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.