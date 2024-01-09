5 دورس تعلمها من فشل الشركات الناشئة

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تشير تقديرات عالمية إلى فشل نحو 90% من الشركات الناشئة في نهاية الأمر، حتى ولو كان أصحاب الشركات يمتلكون أفكارًا رائعة، فمن الممكن أن يكون التمويل والإدارة غير ناجحة. اضافة اعلان





التعلم من أخطاء أصحاب الشركات المتعثرة



1ـ تكيف مع الطوارئ



2ـ كن مستعدا للمخاطرة



3ـ كن منافسا



4ـ يجب أن تتحلى بالتركيز



5ـ كن صبورا



ويعد التعلم من أخطاء أصحاب الشركات الأخرى أحد أفضل الأشياء التي يمكن أن يقوم بها رواد الأعمال، لتجنب الإخفاق والفشل.وردت 5 نصائح في المقال الذي نشره موقع "إنتروبرونير" (Entrepreneur) للكاتب زهير دوديا، وهو رائد أعمال مقيم في نيوجيرسي ولديه أكثر من 20 عاما من الخبرة في إدارة الشركات الناشئةوهي القاعدة الأولى التي تجعل الشركة الناشئة قادرة على البقاء والاستمرار سواء في شركات الإنترنت أو غير العاملة في الإنترنت، مشيرا إلى أن هذا يتضح بشكل جلي في السنة ونصف الماضيين.ودفع وباء كورونا الشركات لتقديم الخدمات عبر الإنترنت بشكل متزايد وصل في نهاية عام 2020 إلى جعل حصة مبيعات التجارة الإلكترونية من المبيعات التجارية بشكل عام تبلغ نسبة 44%.ويستكمل الكاتب نصائحه فيقول إنه يجب أن يكون رائد الأعمال مستعدا للاستثمار الشخصي في وقته وجهده وطاقته واهتمامه وحتى مشاعره حتى ينجح في تأسيس شركته الناشئة.مبينا أن الفكرة الرائجة التي تقول إن الشركات الناشئة هي طريقة سهلة لكسب المال بدون الحاجة للعمل هي فكرة خاطئة.ويلفت الكاتب إلى حالة تمر على كثير من رواد الأعمال، وهي أنه عندما يفكر في منتج أو خدمة ويجد شخصا آخر قدمها أو عمل عليها فإنه يتوقف ويتجاهل هذه الفكرة وينساها.مشددا على أن هذا خطأ، لأن لتجربة لا تقول إننا يجب أن نخاف من المنافسة، بل تؤكد على أن رواد الأعمال يجب أن يكونوا منافسين.ويستطرد الكاتب فيوضح أن أحد المشاكل التي تواجه رواد الأعمال هو تشتت الانتباه بين الأفكار التي يعملون عليها ويؤسسون شركاتهم وفقها.مؤكدا أنه على الرغم من أن امتلاك أفكار جديدة مهارة لا يمتلكها الجميع إلا أنه لا ينبغي السماح للأفكار الجديدة بالتغلب على الأفكار القديمة، خاصة إذا كانت لا تزال في مرحلة بدء التشغيل الدقيقة.ويشدد الكاتب على أن الدرس الأخير والأهم الذي تعلمه في إدارة الشركات الناشئة هو الحاجة الشديدة للصبر، مبينا أن الشركات الناشئة تشبه الأطفال كثيرا.موضحا ذلك بقوله "نحن جميعا، كمنشئين للشركات الناشئة، آباء قلقون، نتطلع إلى النقطة التي يبدأ فيها إنتاجنا في المشي والتحدث بمفرده".