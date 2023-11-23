الجمعة، 10 جمادى الأولى 1445 ، 24 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

5 تقنيات لإزالة الكربون من مصافي تكرير النفط

النفط
النفط
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

إذا كنت من الأشخاص الراغبين في معرفة كيفية إزالة الكربون من مصافي النفط فهناك عدة خطوات هي كالتالي:

5 خطوات

 اضافة اعلان

1- احتجاز الكربون وتخزينه واستعماله.

2- استبدال الوقود الأحفوري المستخدم.

3- توليد الطاقة الكهربائية بوقود خالي من الكربون.

4- استخدام مواد متجددة لإنتاج وقود منخفض الكربون.

5- تقنيات ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استعمالها.


وحسب بورصة نيويورك التجارية، انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام في يناير بنسبة 1.35%، ووصلت إلى 76.06 دولار للبرميل.

انخفاض أسعار النفط
لقد تمت المتاجرة مسبقًا على جلسة انخفاض 75.82 دولار للبرميل. النفط الخام قد يجد نقاط الدعم على72.75 دولار والمقاومة على 78.22 دولار.
عقود مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة أخرى، هبط بنسبة 0.17% للمتاجرة به على 103.65 دولار.
في الوقت نفسه على نايمكس، هبط سعر نفط برنت لشهر يناير بنسبة 1.48% لتتم المتاجرة به على 80.75دولار للبرميل.
بينما فرق النقاط (السبريد) بين عقود نفط برنت والنفط الخام يقف على 4.69 دولار للبرميل.

تأجيل اجتماع أوبك بلس
وفي وقت سابق، أرجأ تحالف أوبك بلس اجتماعًا وزاريًا كان من المتوقع أن يناقش تخفيضات إنتاج النفط إلى 30 نوفمبر الحاليّ بدلًا من يوم 26.
وذكرت 3 مصادر في التحالف أن هذا مرتبط بدول إفريقية، وقال التحالف بعد أحدث اجتماعاته في يونيو، إن الحدود القصوى للإنتاج في 2024 في أنجولا ونيجيريا والكونجو مشروطة بتقييمات محللين خارجيين.
وكان من المتوقع أن يبحث اجتماع يوم الأحد المقبل مزيدًا من التغييرات على اتفاق يحد بالفعل من الإمدادات حتى 2024، بحسب محللين ومصادر في أوبك بلس.
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو.بي.إس: "الغموض ليس جيدًا على الإطلاق للأسواق المالية، إذ ستضطر الأسواق الآن إلى الانتظار فترة أطول للحصول على صورة واضحة بشأن ما سيفعله أوبك بلس العام المقبل".

هبوط خام برنت
وهبط خام برنت 49 سنتًا إلى 81.96 دولار للبرميل عند التسوية، ليتعافى من خسائر سابقة تقترب من 5%، بعد ورود أنباء عن أن النزاع مرتبط بدول منتجة من إفريقيا من بين صغار المصدرين في أوبك.
وانخفض السعر من نحو 98 دولارًا في أواخر سبتمبر الماضي، تحت وطأة ارتفاع الإمدادات والمخاوف بشأن الطلب والتباطؤ الاقتصادي المحتمل.

اقرأ أيضا

عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي
8:59 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

المملكة تعلن عن استضافة مؤتمر الطاقة العالمي في نسخته الـ 27

السيارات الصينية
11:02 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

المملكة تتصدر دول الخليج في مبيعات السيارات الصنيية لعام 2023

الصادرات
10:34 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

تراجع الصادارت السلعية للمملكة 17.1% بقيمة 103.8 مليار ريال في سبتمبر

أسعار العملات الريال
10:24 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

أسعار العملات اليوم الخميس.. اليورو يسجل 4.09 ريال

اقرأ أيضا

تراجع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 241 ريالاً

"كفالة": أكثر من 87 مليار ريال تمويلات لـ 20 ألف منشأة صغيرة

انخفاض العقود الآجلة للنفط الخام خلال الدورة الآسيوية

"المركزي الأوروبي" يحذر من المخاطر المالية المتزايدة بسبب ارتفاع الفائدة

العدد وصل إلى 8 شركات .. "ساما" يرخص لشركة لمزاولة "التمويل الجماعي بالديْن"

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

اسعار الاسهم
4:55 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

ارتفاع مؤشر سوق الأسهم 10 نقاط.. ويغلق عند 11129 نقطة

وزارة التجارة
12:17 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. "التجارة" توضح طريقة وخطوات نقل ملكية السجل التجاري

منشآت1
11:57 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

262 مليار ريال تسهيلات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

أسعار العملات الريال
10:32 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

أسعار العملات اليوم الأربعاء.. الإسترليني يُسجل 4.70 ريال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ضباب
9:29 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. توقعات "الأرصاد": أمطار على مكة والرياض وسيول بالشرقية وضباب على 7 مناطق

الأنفلونزا الموسمية
2:27 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

الأطفال في المقدمة .. تعرف على الفئات الأكثر أهمية لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية

مواقيت الصلاة
2:00 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. .. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة.. اليوم الجمعة

حساب المواطن - ريال
1:02 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن: هذه الطريقة تمكن الأم من احتساب الأبناء معها في الدعم

IMG-20231123-WA0015
12:40 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

فيديو متداول.. فزعة أهالي الخفجي لإنقاذ طفلة مفقودة في البر

وزارة الصحة الكويتية
12:01 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. 18 حالة وفاة يوميا في مستشفيات الكويت