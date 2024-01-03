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5 تريليون.. بشرى بخصوص حجم الاكتشافات الجديدة من الذهب بالمملكة (فيديو)

أسعار الذهب
حجم الاكتشافات يثير تفاؤلاً واسعًا
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أثار إعلان شركة التعدين السعودية "معادن"، في الأسبوع الماضي، عن اكتشاف إمكانات كبيرة من موارد الذهب تمتد على طول 100 كيلومتر جنوب منجم منصورة ومسرة للذهب، توقعات متفائلة حول حجم الاكتشاف المتوقعة.اضافة اعلان

منجم الذهب الجديد المكتشف بالمملكة

وقال الكاتب الاقتصادي، الدكتور محمد القحطاني، لبرنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية" إن "المنجم المكتشف يجعل شركة معادن تمتلك ثروات تعطيها مكانة كبيرة، تجعلها شركة عملاقة على غرار أرامكو في السنوات القادمة".
وأوضح أن "حجم موارد الذهب 5 تريليون، المكتشف حتى الآن 2023 مليون أوقية، أو ما يعادل أكثر من 50 مليار ريال كقيمة مكتشفة الآن، مما يعزز قوة الشركة، ويزيد حجم التوظيف بالمملكة، وبما ينعكس على الناتج الإجمالي المحلي للمملكة".

اكتشاف احتياطات هائلة من الذهب في المملكة

وأعلنت شركة "معادن"، عن اكتشاف احتياطات هائلة من الذهب في المملكة، على امتداد 100 كم في شمال منجم منصورة ومسرة للذهب، على بعد 67 كم تقريبًا شرق محافظة ظلم في منطقة مكة المكرمة. 
وقالت، إن الاكتشاف يعد الأول من نوعه لبرنامجها في الحفر والتنقيب. وأضافت: "أثمرت جهودنا اليوم في معادن عن اكتشاف حزام ذهب رئيس بمقاييس عالمية في المملكة بعد إطلاقنا أحد أكبر برامج الاستكشاف على مستوى العالم في عام 2022". 
وتابعت: "تؤكد هذه اللحظة التاريخية التزامنا باكتشاف موارد المملكة التعدينية وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، تحقيقًا لأهداف رؤية السعودية 2030". 

الاستكشاف حول منجم منصورة ومسرة

ويركز الاستكشاف حول "منجم منصورة ومسرة" على تحديد الرواسب المحتملة على نطاق وترسبات جيولوجية مماثلة.
وكشفت النتائج المشجعة بعد التنقيب في مواقع متعددة جنوب العروق وعلى امتداد 100 كيلومتر جنوب "المنجم" عن خصائص جيولوجية وكيميائية مماثلة للرواسب في المنجم.
وقالت "معادن"، إنها تتوقع أن يثمر برنامجها عن اكتشاف المزيد من احتياطات الذهب والمعادن الأخرى بالمملكة. 

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