5 % انخفاض قروض شراء السيارات في المملكة

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انخفضت قروض شراء السيارات بنسبة 5% خلال العام الحالي، وذلك بعد أن انخفضت قيمة القروض التي حصل عليها الأفراد خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 11 مليار ريال منخفضة من 11.6 مليار ريال خلال ذات الربع من العام الماضي. اضافة اعلان





انخفاض القروض الاستهلاكية



القروض المنخفضة



القروض المرتفعة



وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي انخفاضًا في أغلب القروض الاستهلاكية مما أدى إلى انخفاض إجمالي القروض الاستهلاكية من البنوك السعودية بنسبة 3.7% منخفضة من 448.1 مليار ريال الى 444.4 مليار ريال.في حين زادت قروض بطاقات الائتمان بنسبة 19.8% مرتفعة من 22.1 مليار ريال إلى 26.4 مليار ريال.وإضافة لانخفاض القروض الاستهلاكية لشراء السيارات انخفضت قروض ترميم المنازل والعقارات بنسبة 21.1% منخفضة من 14.2 مليار ريال إلى 11.2 مليار ريال.كما انخفضت قروض شراء أثاث وسلع معمرة بنسبة 8.2% منخفضة من 8.6 مليارات ريال إلى 7.9 مليارات ريال.وانخفضت قروض الرعاية الصحية بنسبة 8.3% منخفضة من 568 مليون ريال إلى 521 مليون ريال.وانخفضت القروض الأخرى بنسبة 0.11% منخفضة من 406.1 مليارات ريال إلى 405.6 مليارات ريال.وسجلت كل من قروض التعليم والسياحة والبطاقات الائتمانية ارتفاعات متفاوتة، حيث ارتفعت قروض التعليم بنسبة 16% مرتفعة من 6 مليارات ريال إلى 7 مليارات ريال.كما ارتفعت قروض السياحة والسفر بنسبة 14% مرتفعة من 787 مليون ريال إلى 897 مليون ريال.في حين ارتفعت قروض البطاقات الائتمانية بنسبة 19.8% مرتفعة من 22.1 مليار ريال إلى 26.4 مليار ريال.