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5 آلاف ضعف الموظف العادي.. تعرف على راتب أعلى 100 رئيس تنفيذي

رواتب
أعلى راتب 100 رئيس تنفيذي
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كشفت دراسة حديثة عن أكثر 100 رئيس تنفيذي أجرًا في الشركات المدرجة بمؤشر S&P 500.
وقامت "As You Sow" في تقريرها، بتحليل ممارسات التصويت لكبار المديرين في الشركات المدرجة في S&P 500، وصناديق الاستثمار المشتركة الذين يتقاضون أجورًا زائدة في الاجتماعات السنوية التي تعقد في الفترة ما بين 1 يوليو 2022 و30 يونيو 2023.اضافة اعلان

كل دولار يتقاضاه الموظف يحصل المدير على 5414 دولارًا

يتصدر مايكل رابينو، الرئيس التنفيذي لـ"Live Nation Entertainment" المرتبة الأولى، حيث وصلت نسبة أجور الرئيس التنفيذي للموظفين في الشركة إلى 5414:1 وهذا يعني أن لكل دولار يتقاضاه الموظف يتقاضى رابينو 5414 دولارًا.
ويتقاضي رابينو خلال تلك الفترة 139 مليونًا و5 آلاف و565 دولارًا ومبلغًا زائدًا قدره 123 مليونًا و765 ألف دولار. حسب موقع "العربية"
وفي المقابل يتقاضى الموظف في الشركة بالمتوسط راتب قدره 25,673 دولار.

1842 دولارًا لصاحب المرتبة الثانية في التصويت

وتأتي سافرا كاتز، الرئيسة التنفيذي لشركة "أوراكل"، في المرتبة الثانية بنسبة أجر لكل موظف في الشركة عند 1842:1.

أما في المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة فجاء كل من سوندار بيتشاي (ألفابيت) وبيتر زافينو (مجموعة American) وديفيد جويكيلر (Western Digital)  على التوالي.

قائمة بروات أكثر من 100 رئيس تنفيذي

فيما يلي أكثر 100 رئيس تنفيذي يتقاضون أجورًا، بحسب التقرير السنوي لـ"As You Sow":







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