44.7 ألف مواطن ينضمون للعمل في القطاع الخاص لأول مرة خلال ديسمبر

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بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص، ما يقارب 10.97 مليون عامل بنهاية ديسمبر
الماضي، ما يدل على استمرار جاذبية العمل في القطاع الخاص.
10.9 مليون عامل في القطاع الخاص في ديسمبرواستعرض تقرير المرصد الوطني للعمل عن شهر ديسمبر، إجمالي العاملين من
المواطنين والمقيمين ذكورًا وإناثًا، إضافة إلى صافي نمو وظائف المواطنين خلال
الفترة ذاتها.
انضمام 44.769 مواطنًا لأول مرة في القطاع الخاصوتناول التقرير أعداد المنضمين حديثًا ولأول مرة في القطاع الخاص، حيث انظم
44.769 مواطنًا لأول مرة في القطاع الخاص.
2.316 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاصوبلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال ديسمبر 2.316 مليون
مواطن سعودي، وفي المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص 8.659
مليون مقيم.
يذكر أن المرصد الوطني للعمل يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلاً دوريًا للمؤشرات والإحصاءات.
نظرة عامة على سوق العمل في المملكةويصدر المركز منشور "نظرة عامة عن سوق العمل السعودية في القطاع
الخاص"، والذي ينشر بشكل شهري، ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام الشهر السابق.
ويعد المرصد الوطني للعمل مرصدًا وطنيًا أسس بأمر سام كريم منذ عام (2010)، ليكون المصدر الرئيس والموثوق لبيانات ومرئيات سوق العمل.