44.7 ألف مواطن ينضمون للعمل في القطاع الخاص لأول مرة خلال ديسمبر

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بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص، ما يقارب 10.97 مليون عامل بنهاية ديسمبر الماضي، ما يدل على استمرار جاذبية العمل في القطاع الخاص. اضافة اعلان





10.9 مليون عامل في القطاع الخاص في ديسمبر



انضمام 44.769 مواطنًا لأول مرة في القطاع الخاص



2.316 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص



نظرة عامة على سوق العمل في المملكة



واستعرض تقرير المرصد الوطني للعمل عن شهر ديسمبر، إجمالي العاملين من المواطنين والمقيمين ذكورًا وإناثًا، إضافة إلى صافي نمو وظائف المواطنين خلال الفترة ذاتها.وتناول التقرير أعداد المنضمين حديثًا ولأول مرة في القطاع الخاص، حيث انظم 44.769 مواطنًا لأول مرة في القطاع الخاص.وبلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال ديسمبر 2.316 مليون مواطن سعودي، وفي المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص 8.659 مليون مقيم.يذكر أن المرصد الوطني للعمل يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلاً دوريًا للمؤشرات والإحصاءات.ويصدر المركز منشور "نظرة عامة عن سوق العمل السعودية في القطاع الخاص"، والذي ينشر بشكل شهري، ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام الشهر السابق.ويعد المرصد الوطني للعمل مرصدًا وطنيًا أسس بأمر سام كريم منذ عام (2010)، ليكون المصدر الرئيس والموثوق لبيانات ومرئيات سوق العمل.