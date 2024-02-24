40 فرعًا لبنوك أجنبية تخدم المستفيدين في المملكة

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واصلت البنوك الخليجية والأجنبية دخولها للسوق السعودية خلال الفترة الحالية، إذ ارتفع عدد فروع البنوك المحلية العاملة في السعودية إلى 40 فرعًا، تمثل 18 بنكًا.

وباشرت 10 فروع لبنوك أجنبية أعمالها خلال العام الماضي 2023، منها بنوك افتتحت أول فروعها، وفقًا لـ"عكاظ".





الفروع العاملة للبنوك الأجنبية في المملكة



36 فرعًا محليًا غادرت السوق



التراخيص السارية



واصلت البنوك الأجنبية المرخص لها بممارسة أعمالها في السعودية توسيع عملياتها خلال الفترة الماضية، بافتتاح 10 فروع في العام الماضي 2023، بعد أن كان عدد الفروع العاملة نحو 30 فرعًا، لترتفع العام الماضي وتصل إلى 40 فرعًا.ووفقًا لتفاصيل البنوك العاملة، فإن الفروع العاملة بنهاية العام الماضي 2023 تصدرها (بنك الإمارات دبي الوطني بـ15 فرعًا)، ثم بنوك (الكويت الوطني، والخليج الدولي، وأبو ظبي الأول بواقع 3 فروع لكل منهم).وامتلكت بنوك (قطر الوطني، والبنك الصناعي والتجاري الصيني) فرعين لكل بنك مرخص.فيما تمتلك بنوك (بي إن بي باربيا، ودويشته بنك، ومسقط، والبحري الوطني، وجي بي مورجان تشيز ان أي، وصحار الدولي، والمصرف الأهلي العراقي، وبنك ستاندرد تشارترد، وكريديت سويس، وإم يو إف جي المحدودة، وزراعات بنكازي، وباكستان الوطني) فرعًا واحدًا لكل بنك.رغم تدشين العديد من فروع البنوك الأجنبية فروعها داخل السعودية، إلا أن العام الماضي 2023 شهد تسجيل خروج 36 فرعًا عن الخدمة من إجمالي الفروع المحلية بنسبة تراجع 1.38%، ليتقلص عدد الفروع العاملة إلى 1861 فرعًا، فيما كان عدد الفروع الخاصة بالبنوك المحلية في عام 2022 نحو 1887 فرعًا.وقلص البنك الأهلي السعودي فروعه بواقع فرع في صدارة البنوك المقلصة لفروعه، وانخفضت عدد فروع (مصرف الراجحي وبنك الجزيرة) بواقع سبعة فروع، أما البنك الأول فانخفضت فروعه بواقع ستة فروع، فيما رفع بنك الإنماء عدد فروعه بواقع أربعة فروع جديدة، وبنك البلاد بافتتاحه ثلاث فروع، وبنك الرياض بفرع واحد، ولم تسجل أي تغييرات لفروع بنوك (الفرنسي، العربي، والاستثمار).وأعلن البنك المركزي السعودي (ساما) أن عدد البنوك المحلية المرخص لها بممارسة أعمالها المصرفية في السعودية تبلغ 11 بنكًا؛ ممثلة في (الأهلي، الراجحي، الرياض، الأول، العربي، الإنماء، الفرنسي، الاستثمار، الجزيرة، البلاد، الخليج الدولي - السعودية).مع حصول ثلاثة بنوك رقمية على الترخيص وهم (إس تي سي، فيجن، دال 360).وحصول 23 بنكًا أجنبيًا على ترخيص وهم: «الإمارات دبي الوطني، البحرين الوطني، الكويت الوطني، مسقط، دويشته بنك، بي إن بي باريبا، جي بي مورغان تشيز إن ايه، باكستان الوطني، تي سي زراعات بانكاسي، الصين للصناعة والتجارة، قطر الوطني، إم يو إف جي المحدودة، أبو ظبي الأول، كريديت سويس، ستاندرد تشارترد، الأهلي العراقي، العراقي للتجارة، الصين المحدود، مصر، الأهلي المصري، صحار الدولي، الأرد، أبو ظبي التجاري".