4 فوائد مالية واجتماعية لإعداد ميزانية رمضان والعيد

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مع انتصاف شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر المبارك، تحرص الأسر على تدبير الميزانية لاستكمال ما بقي من شهر رمضان، والاستعداد لعيد الفطر.



إعداد ميزانية لرمضان والعيد



البحث عن العروض والتخفيضات



وفي هذا السياق، أكد مستشار الوعي المالي سالم علي باشميل، أنَّ إعداد ميزانية مستقلة لرمضان والعيد يحقق 4 فوائد مالية واجتماعية على الأقل للأسرة.وقال إن وجود الميزانية يساعد في تحديد الأولويات المالية للأسرة خلال رمضان، ومن ثم الانتقال لبعض الكماليات التي تجعل الحياة أجمل، كما يجنبنا الإفراط في الإنفاق، ويساعدنا على التحكم في النفقات.ولفت إلى أنَّ الغاية العظمى لوجود ميزانية هي التخطيط المسبق للمشتريات التي نحتاج إليها خلال شهر رمضان، مثل المواد الغذائية والهدايا والملابس للعيد، وهذا الأمر يساعدنا على أخذ وقت كافٍ لاتخاذ القرار وعدم التسرع في الشراء.وأضاف أنَّ إعداد الميزانية يساعد أفراد الأسرة على ممارسة مهارات الوعي المالي من خلال توضيح الإيرادات المتوفرة لرب الأسرة والمخصصة لرمضان والنقاش حول كيفية استخدامها بشكل أفضل، وفقا لـ"المدينة".ودعا باشميل إلى تحليل النفقات الشهرية الثابتة مثل الإيجار، وفواتير المرافق، والنقل، وحساب التكاليف الإضافية التي قد تنشأ خلال شهر رمضان والعيد، مثل تكاليف الطعام الإضافية، والهدايا، والزكاة، والصدقة الإضافية، والعيديات.وشدد على أهمية البحث عن العروض والتخفيضات المتاحة في المحلات التجارية والأسواق والطبخ في المنزل بدلًا من تناول الطعام في المطاعم، مشيرًا إلى أنَّ إشراك الأسرة في القرار سيساهم في تحقيق الهدف المشترك للإنفاق الرشيد.