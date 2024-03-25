الإثنين، 15 رمضان 1445 ، 25 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

4 فوائد مالية واجتماعية لإعداد ميزانية رمضان والعيد

حساب المواطن - ريال - الراتب
الميزانية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
مع انتصاف شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر المبارك، تحرص الأسر على تدبير الميزانية لاستكمال ما بقي من شهر رمضان، والاستعداد لعيد الفطر.

إعداد ميزانية لرمضان والعيداضافة اعلان

وفي هذا السياق، أكد مستشار الوعي المالي سالم علي باشميل، أنَّ إعداد ميزانية مستقلة لرمضان والعيد يحقق 4 فوائد مالية واجتماعية على الأقل للأسرة.
وقال إن وجود الميزانية يساعد في تحديد الأولويات المالية للأسرة خلال رمضان، ومن ثم الانتقال لبعض الكماليات التي تجعل الحياة أجمل، كما يجنبنا الإفراط في الإنفاق، ويساعدنا على التحكم في النفقات.
ولفت إلى أنَّ الغاية العظمى لوجود ميزانية هي التخطيط المسبق للمشتريات التي نحتاج إليها خلال شهر رمضان، مثل المواد الغذائية والهدايا والملابس للعيد، وهذا الأمر يساعدنا على أخذ وقت كافٍ لاتخاذ القرار وعدم التسرع في الشراء.
وأضاف أنَّ إعداد الميزانية يساعد أفراد الأسرة على ممارسة مهارات الوعي المالي من خلال توضيح الإيرادات المتوفرة لرب الأسرة والمخصصة لرمضان والنقاش حول كيفية استخدامها بشكل أفضل، وفقا لـ"المدينة".

البحث عن العروض والتخفيضات

ودعا باشميل إلى تحليل النفقات الشهرية الثابتة مثل الإيجار، وفواتير المرافق، والنقل، وحساب التكاليف الإضافية التي قد تنشأ خلال شهر رمضان والعيد، مثل تكاليف الطعام الإضافية، والهدايا، والزكاة، والصدقة الإضافية، والعيديات.
وشدد على أهمية البحث عن العروض والتخفيضات المتاحة في المحلات التجارية والأسواق والطبخ في المنزل بدلًا من تناول الطعام في المطاعم، مشيرًا إلى أنَّ إشراك الأسرة في القرار سيساهم في تحقيق الهدف المشترك للإنفاق الرشيد.

اقرأ أيضا

توجيه من البيئة للمستثمرين بعد السماح بإنشاء مصانع الإنتاج الزراعي والحيواني خارج المواقع الصناعية

"هيئة العقار" تُعلن عن 8 أحياء مستفيدة من السجل العقاري في مكة

بعد ارتفاعات أمس.. انخفاض أسعار الذهب من أعلى مستوياتها

أسعار العملات في السعودية اليوم الجمعة 22 مارس.. اليورو يُسجل 4 ريالات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 22 مارس.. عيار 21 يُسجل 232 ريالًا

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

عمليات نقاط البيع 4:42 م الأربعاء، 20 مارس 2024

الرياض تتصدر.. إنفاق 2 مليار ريال على الأطعمة والمشروبات بأول أسبوع من رمضان

أغنام أسترالية 5:03 م الثلاثاء، 12 مارس 2024

استقرار أسعار اللحوم الحمراء في المملكة مع دخول شهر رمضان لهذا السبب

حفظ التمر 9:09 م الإثنين، 11 مارس 2024

أسواق التمر والقهوة بالحدود الشمالية تشهد إقبالًا كبيرًا في شهر رمضان المبارك

المواشي 4:59 م الأربعاء، 06 مارس 2024

إقبال على شرائها.. أسعار المواشي من 1000 إلى 1300 ريال قبل رمضان