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ما مدى الخطورة التي تحيط بالاستثمارات في سوق الأسهم عمومًا والأمريكية خصوصًا؟ بالطبع لا يعلم الكثير من المستثمرين الأفراد عن هذه المخاطر.



المستثمرون يضعون 3 تعريفات للمخاطر

ويعرف المستثمرون المخاطر بطرق مختلفة؛ فمنهم من يراها في عوامل تثير الهلع حال البقاء في السوق، ومنهم من يحددها في شكل الخسائر الكبيرة، وفقًا لـ"أرقام".

وآخرون يرون المخاطر في عدم القدرة على ادخار ما يكفي من المكاسب قبل الخروج.

ويرى محللون أن الأفضل بالنسبة للمستثمرين معرفة القدرات الذاتية واتخاذ ما يلزم من خطوات بناء على حجم وتقدير المخاطر.





4 طرق لحساب ودراسة المخاطر الاستثمارية



معدل "شارب"



معدل "سورتينو"



التقاط الجانب الهابط



تصنيفات المخاطر من "مورنينج ستار"



يوجد 4 طرق يستطيع بواسطتها أصحاب الأعمال حساب ودراسة المخاطر الاستثمارية:هناك مقياس بسيط للمخاطر سُمي تيمناً بالحائز على جائزة "نوبل" في الاقتصاد "ويليام شارب"، وهو عبارة عن معدل يقيس أحجام العائد على تمويل أو محفظة مالية مقابل كل وحدة زيادة في المخاطر.يتم قياس هذا المعدل بناء على طرح العائد على أصل خالٍ من المخاطر (مثل سندات الخزانة الأمريكية) من متوسط حجم العائد في محفظة مالية.كلما ارتفع معدل "شارب"، تحسن أداء الاستثمارات وحققت عائداً قليلَ المخاطر بعيداً عن التذبذبات الحادة التي تعتري الأسواق، بمعنى أن معدل "شارب" يساوي المخاطر بالتقلبات.يقول محللون إن التقلبات في الاتجاه الهابط أكثر أهمية من التقلبات بوجه عام؛ لأن الأولى تقيس حجم المخاطر التي سيتعرض لها المستثمر وحجم ما سيفقده من أموال.أضافوا أن المخاطر في الاتجاه الهابط لها تأثير أكبر على عوائد المستثمرين طويلة الأجل، وكلما زادت احتمالات الخسائر وقت هبوط السوق، زادت احتمالات تخارج المستثمرين في الوقت الخطأ.وطوّر الاقتصادي "فرانك سورتينو" - الذي يتولى منصب المدير الإداري لأحد معاهد التقاعد في "مينلو بارك" بولاية كاليفورنيا - معدلاً آخر يحمل اسمه.تتيح طريقة "التقاط الجانب الهابط" للمستثمرين حجم التغير بين معدل "سورتينو" بحيث يتم حساب العائد المعدل على أساس المخاطر بالنسبة لمؤشرات الأسهم مثل "S&P 500" و"MSCI" أو مؤشر "راسل 2000".بمعنى أدق، يوضح "التقاط الجانب الهابط" ما إذا كان أحد صناديق الأسهم قد خسر أقل مما خسرته مؤشرات الأسهم الرئيسة المذكورة في فترات ضعف السوق.في الوقت الذي تعد فيه العوائد (المعدلة بناء على المخاطر) كمية، إلا أن شركة "مورنينج ستار" المتخصصة في الأبحاث والتصنيفات الاقتصادية المستقلة حددت جوانب أخرى للمخاطر يمكن تقليلها بسهولة، وصنفت الشركة المخاطر إلى خمسة تصنيفات من 1 إلى 5 بحيث يكون الرقم 5 هو الأفضل.يشير نهج "مورنينج ستار" في تصنيفات المخاطر إلى أن صندوق الأسهم سوف يكون أقل أداء من مؤشرات الأسهم، وعلاوة على ذلك، تقارن الشركة البحثية بين التصنيفات الخمسة لقياس أداء الاستثمارات وسط تقلبات أو سوق هابط.