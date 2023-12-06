37 % انخفاض التمويل قصير الأجل عبر المصارف

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انخفض التمويل قصير الأجل "ذو أجل استحقاق أقل من عام" عبر المصارف في المملكة من 50 % في 2019 إلى 37% بنهاية الربع الأول 2023. اضافة اعلان





نمو القروض طويلة الأجل 49%



215.4 مليار دولار قيمة 6 بنوك في المملكة



2 من مصارف المملكة ضمن قائمة أكبر 5 عالميًا



39 % من سكان المملكة يستخدمون المحافظ الرقمية



ارتفاع عمليات التحويل إلى الخارج



ودعمت المشاريع التنموية والصناعية والإسكانية نمو القروض طويلة الأجل التي تستحوذ على 49% من إجمالي القروض المصرفية، مقارنة بـ14% للقروض متوسطة الأجل بنهاية الربع الأول من 2023.ودخلت ستة بنوك من المملكة قائمة الـ13 مصرفًا من حيث القيمة السوقية الأكبر لمنطقة وسط وغرب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، حسب "الاقتصادية".وقد بلغت القيمة السوقية للبنوك السعودية الستة 215.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2023.واستحوذت البنوك الستة المتوافرة بياناتها، على 32.65 في المئة من القيمة السوقية البالغة 660 مليار دولار للمصارف الـ58 من منطقة وسط وغرب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.ومعلوم أن مصرفين سعوديين اثنين استحوذا على المرتبتين الأولى والثانية، ضمن المصارف الخمسة الكبرى من حيث القيمة السوقية.وارتفع عدد مستخدمي المحافظ الرقمية "التي يتم تثبيت برامجها على أجهزة المحمول من قبل الأفراد" بنسبة 70% على أساس سنوي، ليبلغ عددهم 13.8 مليون مستخدم بنهاية 2022.وتعني تلك الأرقام، أن هذه المحافظ الرقمية يتم استخدامها من قبل 39% من سكان المملكة، بحسب مذكرة بحثية لـ"جي بي مورجان".وبعد أن كان المغتربون يعتمدون بشكل كامل على فروع التحويل الخاصة بالقطاع المصرفي، حدث في الآونة الأخيرة تغير جوهري في قناة التحويل المستخدمة من قبل غير المواطنين.وارتفعت عمليات التحويل إلى الخارج عبر المحافظ الرقمية من مليوني عملية في 2019 إلى 27 مليون عملية بنهاية 2022، في تطور واضح في سلوك الأفراد حول قنوات التحويل المفضلة.وتفضل أغلبية العمالة المنزلية العاملة في المملكة والقادمة من القارة الإفريقية "المحافظ الرقمية" بحكم انتشار ثقافة المصرفية عبر أجهزة الهواتف المحمولة في بلدانهم.