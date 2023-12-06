الأربعاء، 22 جمادى الأولى 1445 ، 06 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

37 % انخفاض التمويل قصير الأجل عبر المصارف

المحافظ الرقمية
المحافظ الرقمية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

انخفض التمويل قصير الأجل "ذو أجل استحقاق أقل من عام" عبر المصارف في المملكة من 50 % في 2019 إلى 37% بنهاية الربع الأول 2023.اضافة اعلان


نمو القروض طويلة الأجل 49%

ودعمت المشاريع التنموية والصناعية والإسكانية نمو القروض طويلة الأجل التي تستحوذ على 49% من إجمالي القروض المصرفية، مقارنة بـ14% للقروض متوسطة الأجل بنهاية الربع الأول من 2023.
ودخلت ستة بنوك من المملكة قائمة الـ13 مصرفًا من حيث القيمة السوقية الأكبر لمنطقة وسط وغرب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، حسب "الاقتصادية".

215.4 مليار دولار قيمة 6 بنوك في المملكة

وقد بلغت القيمة السوقية للبنوك السعودية الستة 215.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2023.
واستحوذت البنوك الستة المتوافرة بياناتها، على 32.65 في المئة من القيمة السوقية البالغة 660 مليار دولار للمصارف الـ58 من منطقة وسط وغرب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

2 من مصارف المملكة ضمن قائمة أكبر 5 عالميًا

ومعلوم أن مصرفين سعوديين اثنين استحوذا على المرتبتين الأولى والثانية، ضمن المصارف الخمسة الكبرى من حيث القيمة السوقية.
وارتفع عدد مستخدمي المحافظ الرقمية "التي يتم تثبيت برامجها على أجهزة المحمول من قبل الأفراد" بنسبة 70% على أساس سنوي، ليبلغ عددهم 13.8 مليون مستخدم بنهاية 2022.



39 % من سكان المملكة يستخدمون المحافظ الرقمية

وتعني تلك الأرقام، أن هذه المحافظ الرقمية يتم استخدامها من قبل 39% من سكان المملكة، بحسب مذكرة بحثية لـ"جي بي مورجان".
وبعد أن كان المغتربون يعتمدون بشكل كامل على فروع التحويل الخاصة بالقطاع المصرفي، حدث في الآونة الأخيرة تغير جوهري في قناة التحويل المستخدمة من قبل غير المواطنين.

ارتفاع عمليات التحويل إلى الخارج

وارتفعت عمليات التحويل إلى الخارج عبر المحافظ الرقمية من مليوني عملية في 2019 إلى 27 مليون عملية بنهاية 2022، في تطور واضح في سلوك الأفراد حول قنوات التحويل المفضلة.
وتفضل أغلبية العمالة المنزلية العاملة في المملكة والقادمة من القارة الإفريقية "المحافظ الرقمية" بحكم انتشار ثقافة المصرفية عبر أجهزة الهواتف المحمولة في بلدانهم.

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر "واتساب".. اشترك الآن

اقرأ أيضا

رواتب
8:47 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

5 آلاف ضعف الموظف العادي.. تعرف على راتب أعلى 100 رئيس تنفيذي

انخفاض أسعار النفط
4:52 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

أدنى مستوى في 5 أشهر.. ما سبب خسائر النفط العنيفة؟

اسعار الاسهم
4:57 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

انخفاض مؤشر الأسهم 47.56 نقطة بعد تداولات بلغت 5.8 مليار ريال

الاستقطاع
12:54 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

"الزكاة" تطالب الخاضعين لضريبة الاستقطاع تقديم إقرارات شهر نوفمبر

اقرأ أيضا

"الموارد البشرية" يعتمد مليار ريال لدعم 22 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة

متحدثون من 110 دول.. انطلاق القمة العالمية لقادة العقار في الرياض

أسعار العملات اليوم الثلاثاء.. اليورو يتراجع ويُسجل 4.6 ريال

بعد موجة المكاسب.. الذهب يخسر 6 ريالات اليوم.. وعيار 24 يسجل 245 ريالًا

5 % انخفاض قروض شراء السيارات في المملكة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

أسعار الأسهم
4:57 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

بعد موجة من الارتفاعات.. انخفاض مؤشر البورصة 26.63 نقطة

عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي
3:21 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

وزير الطاقة: المملكة تهدف إلى أن تصبح مصدرًا رئيسيًا للهيدروجين الأخضر عالميًا

صندوق الاستثمارات العامة
2:06 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على حصة في "روكو فورتي" العالمية

اسعار العملات5
10:16 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

أسعار العملات اليوم الاثنين.. الإسترليني يسجل 4.76 ريال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

encyclopedia-ما-هو-جوجل-Google
9:07 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. أشهر أساليب الاحتيال على المواطنين من خلال إعلانات جوجل

حساب المواطن - التسجيل
8:03 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يكشف حقيقة توقف الدعم الإضافي بعد دفعة ديسمبر

أمطار على المدينة
7:26 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار رعدية ورياح متربة على مكة والمدينة و5 مناطق

دبلة الخطوبة
7:17 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

لماذا لا تزال عازبًا؟ 10 أسباب نفسية تكشف لك أسرار تأخير الزواج

المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية
6:44 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

منها تحقيق الشفافية.. أهم أهداف ومهام المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

تعليق الدراسة الحضورية
6:06 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية في هذه المدارس اليوم الأربعاء