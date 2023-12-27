360 ألف مواطن ينضمون لسوق العمل لأول مرة .. التفاصيل

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ارتفاع ملحوظ في معدل مشاركة
المواطنين في القطاع الخاص من 1,7 مليون في عام 2019, إلى 2,3 ملايين هذا العام.
دخول 360 ألف مواطن سوق العمل الخاصوأوضحت أن من بينهم أكثر من (360) ألف لم يسبق لهم الدخول لسوق العمل, مما
أدى إلى انخفاض نسبة البطالة الإجمالي إلى 8.3% في الربع الثاني من عام 2023م.
وقدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من الجهود ليكون سوق العمل في المملكة سوق جاذب للمواهب ومنافس على صعيد الأسواق العالمية.
المملكة تحقق المرتبة الأولى بين مجموعة الـ 20وحققت المملكة المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية
العامل لعام 2022، بمعدل نمو (4.9%)، كما أسهمت الجهود في انخفاض معدلات البطالة.
وأظهر التقرير الذي صدر من المرصد الوطني للعمل مؤخرًا حول نجاح خطط الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص في استدامة المواطنين في القطاع الخاص بجميع فئاتهم لمدة تزيد عن عشرين عاماً.
القطاع الخاص يقدم فرصًا تدريبية وحوافز ماديةويأتي هذا الاستقرار تتويجًا للجهود في تعزيز استدامة العاملين فيه، وما
يقدمه القطاع من فرص تدريبية وحوافز ومكافآت مادية، إضافة للتدريب والتطوير
المستمرين.
وعملت الوزارة على زيادة مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل من خلال عدة مبادرات مثل مبادرة تفعيل وحدة استشراف العرض والطلب، ونقل إدارة ملف التوطين إلى (6) وزارت للإشراف المباشر.
45 قرار توطين في الأنشطة والمهن النوعيةوإصدار (45) قرار توطين في الأنشطة والمهن النوعية في مختلف القطاعات، كما
أطلقت الاستراتيجية الوطنية للمهارات، لرفع ترتيب المملكة في مؤشر المواهب العالمي
من المرتبة (30) إلى (20).
وأنشأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 12 مجلساً قطاعياً للمهارات بهدف بناء المهن وفق معايير مهنية تناسب متطلبات السوق.
تدريب 322 ألف موظف في القطاع الخاصوأطلقت مبادرتي مسرّعة المهارات وقسائم التدريب المدفوعة للأفراد لتنمية
المهارات عالية ومتوسطة ومنخفضة المستوى للكوادر الوطنية ورفع كفاءتها الإنتاجية.
وتستهدف المبادرة تدريب أكثر من (322) ألف موظف في القطاع الخاص في (126) مهنة لتنمية المهارات عالية ومتوسطة ومنخفضة المستوى للكوادر الوطنية