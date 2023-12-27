360 ألف مواطن ينضمون لسوق العمل لأول مرة .. التفاصيل

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ارتفاع ملحوظ في معدل مشاركة المواطنين في القطاع الخاص من 1,7 مليون في عام 2019, إلى 2,3 ملايين هذا العام. اضافة اعلان





دخول 360 ألف مواطن سوق العمل الخاص



المملكة تحقق المرتبة الأولى بين مجموعة الـ 20



القطاع الخاص يقدم فرصًا تدريبية وحوافز مادية



45 قرار توطين في الأنشطة والمهن النوعية



تدريب 322 ألف موظف في القطاع الخاص



وأوضحت أن من بينهم أكثر من (360) ألف لم يسبق لهم الدخول لسوق العمل, مما أدى إلى انخفاض نسبة البطالة الإجمالي إلى 8.3% في الربع الثاني من عام 2023م.وقدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من الجهود ليكون سوق العمل في المملكة سوق جاذب للمواهب ومنافس على صعيد الأسواق العالمية.وحققت المملكة المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022، بمعدل نمو (4.9%)، كما أسهمت الجهود في انخفاض معدلات البطالة.وأظهر التقرير الذي صدر من المرصد الوطني للعمل مؤخرًا حول نجاح خطط الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص في استدامة المواطنين في القطاع الخاص بجميع فئاتهم لمدة تزيد عن عشرين عاماً.ويأتي هذا الاستقرار تتويجًا للجهود في تعزيز استدامة العاملين فيه، وما يقدمه القطاع من فرص تدريبية وحوافز ومكافآت مادية، إضافة للتدريب والتطوير المستمرين.وعملت الوزارة على زيادة مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل من خلال عدة مبادرات مثل مبادرة تفعيل وحدة استشراف العرض والطلب، ونقل إدارة ملف التوطين إلى (6) وزارت للإشراف المباشر.وإصدار (45) قرار توطين في الأنشطة والمهن النوعية في مختلف القطاعات، كما أطلقت الاستراتيجية الوطنية للمهارات، لرفع ترتيب المملكة في مؤشر المواهب العالمي من المرتبة (30) إلى (20).وأنشأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 12 مجلساً قطاعياً للمهارات بهدف بناء المهن وفق معايير مهنية تناسب متطلبات السوق.وأطلقت مبادرتي مسرّعة المهارات وقسائم التدريب المدفوعة للأفراد لتنمية المهارات عالية ومتوسطة ومنخفضة المستوى للكوادر الوطنية ورفع كفاءتها الإنتاجية.وتستهدف المبادرة تدريب أكثر من (322) ألف موظف في القطاع الخاص في (126) مهنة لتنمية المهارات عالية ومتوسطة ومنخفضة المستوى للكوادر الوطنية