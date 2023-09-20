الأربعاء، 05 ربيع الأول 1445 ، 20 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

36 % من استثمارات العملات المشفرة تحقق أرباحا

العملات المشفرة
العملات المشفرة
أ أ
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حققت العملات المشفرة عوائد إيجابية عالية للمستثمرين بنسبة 36%، وإن كانت ذات مخاطر أعلى نسبيا عند مقارنتها بالأصول الأخرى.اضافة اعلان
وأشار تقرير حول أداء العملات المشفرة إلى أنه لا يزال المستثمرون العالميون يؤمنون بإمكانات النمو العالية قصيرة الأجل للعملات المشفرة، ويدركون قيمتها في تنويع المحافظ الاستثمارية، وفقا لـ "الوطن".


زيادة الأصول بنسبة 38%

ويشير التقرير إلى أن عددا كبيرا من المستثمرين الحاليين هم أكثر عرضة مرتين لتخصيص المزيد من الأصول في استثمارات العملات المشفرة وبنسبة 38% بدلا من تقليل أصولهم التي بلغت نسبتها 18% خلال الأشهر الستة المقبلة.
ويتوقع السوق بناء على الأرباح المتصاعدة للعملات المشفرة في الآونة الأخيرة، زيادة في عدد المستثمرين الجدد في المستقبل القريب.


الوعي بالعملات المشفرة

ويكشف التقرير أنه على الرغم من شعبية العملة المشفرة كخيار استثماري، لا تفوقها سوى الأسهم، فقد استقرت نسبة الوعي والإلمام بالعملات المشفرة.
وتستمر التحفظات بين المستثمرين المحتملين، مع استمرار العملة المشفرة في تحقيق المكاسب، ولا تزال المخاوف المتعلقة بالمخاطر ونقاط الضعف الأمنية، تعمل كرادع كبير في هذا الإطار.
ووفقا لدراسة تولونا للربع الثاني من عام 2023، تم تحديد المخاطر المرتبطة بنسبة 47%، وعدم الوعي حول ماهية العملات المشفرة 33% كحواجز أساسية أمام الدخول عبر الأسواق.


التصورات العالمية

لا تزال التصورات العالمية للعملات المشفرة عند أدنى مستوياتها على الإطلاق. ففي أمريكا اللاتينية، على وجه التحديد، انخفضت معايير الأمن -0.6 مقابل فبراير 2023 والثقة -0.7 في الربع الثاني 2023.
والأسوأ من ذلك، فإن نسبة التفاؤل -9% والحماسة للاستثمار -6%، بينما زادت نسبة عدم اليقين في العملات المشفرة إلى +7%.


مخاطر أكبر

وفي أسواق آسيا والمحيط الهادئ الناشئة وأمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، واجه المستهلكون مؤخرا مخاطر أكبر مع العملات المشفرة، لكن التوجهات للاستثمار فيها أصبحت أكثر إيجابية في الربع الثاني من عام 2023.
ويلاحظ أن المستثمرين في هذه الأسواق أكثر تفاؤلا +4 إلى 5%، متحمسون +4 إلى 5%، وملهمون +8% ، وبغض النظر عن مكان وجودهم جغرافيا.

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