36 فرصة استثمارية في نجران.. تعرف على التفاصيل

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طرحت بلدية
محافظة يدمة التابعة لأمانة منطقة نجران 36 فرصة استثمارية في مواقع متعددة في
المحافظة، عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".
شملت الفرص
المطروحة إنشاء وتشغيل وصيانة 13 موقعاً تجارياً بمخطط يدمة الأول والثاني، و 3
مواقع بمخطط إسكان اللجام وإنشاء، وتشغيل وصيانة 3 مواقع أسواق ومطاعم بحي
الصناعية بالمحافظة.
13 موقعاً
تجاريا بالمخطط الاول والثاني
وتضمنت الفرص أيضا، إنشاء وتشغيل وصيانة 10 محال تجارية بالسوق الجديد، وإنشاء وتشغيل وصيانة موقع تجاري بجوار البلدية، وإنشاء وتشغيل وصيانة موقع خدمات بنكية بحي الصناعية.