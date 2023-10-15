الأحد، 30 ربيع الأول 1445 ، 15 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

36 فرصة استثمارية في نجران.. تعرف على التفاصيل

امانة نجران
أمانة نجران
أ أ
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طرحت بلدية محافظة يدمة التابعة لأمانة منطقة نجران 36 فرصة استثمارية في مواقع متعددة في المحافظة، عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".اضافة اعلان


13 موقعاً تجاريا بالمخطط الاول والثاني

شملت الفرص المطروحة إنشاء وتشغيل وصيانة 13 موقعاً تجارياً بمخطط يدمة الأول والثاني، و 3 مواقع بمخطط إسكان اللجام وإنشاء، وتشغيل وصيانة 3 مواقع أسواق ومطاعم بحي الصناعية بالمحافظة.
وتضمنت الفرص أيضا، إنشاء وتشغيل وصيانة 10 محال تجارية بالسوق الجديد، وإنشاء وتشغيل وصيانة موقع تجاري بجوار البلدية، وإنشاء وتشغيل وصيانة موقع خدمات بنكية بحي الصناعية.


صيانة موقعين لمحطة محروقات

 كما تضمنت الفرص تشغيل وصيانة موقع ملعب كرة قدم بالمحافظة، وإنشاء وتشغيل وصيانة موقع "كشك" هدايا وزهور أمام مستشفى يدمة، ترميم وصيانة وتشغيل نقطة ذبح وادي وسط، وإنشاء وتشغيل وصيانة موقعين لمحطة محروقات وخدمة السيارات في حي الصناعية بالمحافظة.


تطبيق الاستثمار البلدي"فرص"

 ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس للاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".

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