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352 مليار ريال إيرادات الضرائب المتوقعة لهذا العام

هيئة الزكاة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
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يتوقع أن تبلغ إيرادات الضرائب لعام 2023م حوالي 352 مليار ريال، بارتفاع نسبته 8.9% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.اضافة اعلان

مبادرات إلغاء الغرامات والإعفاء وراء الزيادة

وتأتي الزيادة نتيجة جهود ومبادرات قامت بها الحكومة والتي شملت تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2023.
إضافة إلى الجهود المبذولة لرفع التزام المكلفين باستخدام الحلول التقنية في عمليات تحصيل الإيرادات الضريبية عبر الفوترة الإلكترونية.

36 مليار ريال ضرائب على الدخل والأرباح

والمتوقع أن تسجل الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية نحو 36 مليار ريال في 2023 م مرتفعة بنسبة 45.8% مقارنة بالعام السابق.
ويتوقع أن تسجل الضرائب على السلع والخدمات نحو 264 مليار ريال لعام 2023 م بارتفاع نسبته 5.0% مقارنة بالعام السابق، نسبة إلى النمو في النشاط الاقتصادي والتحسن في مؤشرات الاستهلاك.

20 مليار ريال ضرائب على التجارة والمعاملات الدولية

إضافة إلى ذلك أسهمت جهود تطوير الأنظمة الضريبية إلى ارتفاع الالتزام الضريبي لدى المكلفين.
ويتوقع أن تسجل الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية (الرسوم الجمركية) نحو 20 مليار ريال بنهاية 2023 م وذلك بارتفاع نسبته 9.0% مقارنة بالعام السابق.
ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع حجم الطلب المحلي الذي انعكس على نمو الواردات.

32 مليار إيرادات الزكاة لعام 2023

ويتوقع أن تبلغ إيرادات الضرائب الأخرى منها: الزكاة حوالي 32 مليار ريال لعام 2023م، مسجلة ارتفاعًا بلغ 11.0% مقارنة بالعام السابق.
وذلك لارتباط إيراداتها المتحصلة في 2023م بالأداء الاقتصادي الإيجابي لعام 2022م، إضافة إلى تطور عمليات التحصيل وارتفاع نسب التزام المكلفين.

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