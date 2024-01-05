33 شركة عالمية تقرر نقل مقراتها والاستقرار في الرياض.. لهذه الأسباب

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قررت عشرات الشركات الأجنبية نقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة مما سيوفر خلص آلاف الوظائف للمواطنين.





الشركات الأجنبية تقرر نقل مقراتها إلى المملكة اضافة اعلان



برنامج جذب المقرات الاقليمية للشركات العالمية



نقل مقرات الشركات يحقق المصالح المشتركة



تدفق الاستثمارات الاجنبية في المملكة



زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر



32 شركة من أبرز الشركات التي نقلت مقراتها للمملكة:



ويأتي القرار في ظل تحقيق 90% من إيرادات هذه الشركات من عملها خارج بلدانها من المملكة، ووجودها في الداخل يزيد من إيراداتها، ويشجع على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.وجاء قرار الشركات بناء على ما أعلنت عنه المملكة في فبراير2021، عن وقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة، بدءاً من يناير 2024، وفقا لـ "الوطن".وشمل القرار أي تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، وأصدر مجلس الوزراء، في مارس الماضي، قرارًا بإنشاء البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة.ووافق مجلس الوزراء، في ديسمبر الماضي على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة.أكد الخبير الاقتصادي الدكتور طلعت حافظ، أن قرار المملكة بفرض نقل المكاتب الإقليمية للشركات الأجنبية التي تتعامل مع حكومة للمملكة، وبالتحديد الرياض، قرار حكيم وصائب.وأضاف، تحقق هذه الشركات معظم إيراداتها من المنطقة، وبالتالي من حق المملكة السيادي، أن تفرض على من يتعامل معها بما يخدم مصالحها الوطنية من منطلق مبدأ ومفهوم المصالح المشتركة.وأشار إلى أن هذا القرار ينعكس على تعظيم تدفق الاستثمارات الأجنبية للمملكة، مما سيسهم في تحقيق أحد أبرز مستهدفات رؤية السعودية 2030، والإسهام بنحو 5.7% بالناتج المحلي غير النفطي.وتوقع أن يخلق هذا القرار الآلاف من الوظائف للمواطنين، مما سيسهم في خفض معدل البطالة بين المواطنين إلى 7% وفقاً لمستهدف الرؤية السعودية 2030.وقال الاقتصادي أحمد الشهري، ‘ن قرار المملكة، بتعليق التعامل مع الشركات الأجنبية، التي لا تمتلك مقرات إقليمية في المملكة يهدف إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الاقتصاد المحلي.وأضاف، إن السياسات والبيئة الاقتصادية في المملكة ملائمة وتشجع على الاستثمار، أي أنها عامل محفز لزيادة الإقبال على الاستثمار في المملكة من قبل الشركات الأجنبية.• إي أيه آي سيستمز، المتخصصة في أعمال التحول الرقمي.• بيكر هيوز، المتخصصة في تكنولوجيا الطاقة.• بيبسيكو، المتخصصة في مجال الأغذية والمشروبات.• فيليبس، المتخصصة في القطاع الصحي، وتحسين رعاية المرضى وخدمات الرعاية الصحية.• الدرلي، المتخصصة في قطاع الطاقة.• يونيلفر، المتخصصة في منتجات العناية الشخصية والفيتامينات والمعادن.• نوفارتس، المتخصصة في تصنيع الأدوية.• كيه بي إم جي، المتخصصة بخدمات المحاسبة والضرائب والمراجعة للشركات ودراسات جدوى المشروعات.• ديلويت، المتخصصة بخدمات الأعمال.• جونسون كونترولز، المتخصصة في أنظمة الحماية والأمان.• برايس ووتر هاوس كوبرز، المتخصصة في المحاسبة والمراجعة وخدمات الشركات.• شلمبرجيه، المتخصصة في خدمات النفط.• سامسونج، المتخصصة في مشروعات البنى التحتية والشراكات في عقود الطرق والجسور والمطارات والموانئ.• بوسطن سينتفيك، المتخصصة في صناعة المعدات والأجهزة والآلات الطبية.• إيلي ليلي، المتخصصة في صناعة الأدوية.• فلور، المتخصصة في مجال الهندسة والمقاولات.• بيكر هيوز، المتخصصة في الخدمات النفطية.• هاليبرتون، المتخصصة في الخدمات النفطية.• ميد ترونيك، المتخصصة في صناعة الأجهزة الطبية.• ساب، المتخصصة في دعم الشركات وتوفير البرمجيات.• ستارت آب، المتخصصة في التسويق والترويج والتمويل الأولى للشركات الناشئة ورواد الأعمال المبدعين.• جيمس كيو بيت بارتنرز، المتخصصة في الاستشارات بمجال التشييد والبناء والتصميمات الهندسية للمباني والمجمعات الطبية والإدارية والسياحية والتجارية والسكنية.• سيمنس، المتخصصة في تقديم خدمات الكهرباء والنقل والتكنولوجيا وأنظمة إدارة وتشغيل وسائل المواصلات، وتصنيع الأجهزة الطبية.• أو يو أو، المتخصصة في مجال الفندقة.• نورثرن ترست، المتخصصة في الخدمات المالية.• ديلويت، المتخصصة في المحاسبة والهندسة، وخدمات الاستشارات المالية، والضرائب، وتدقيق الحسابات.• جي إل إل، المتخصصة في الخدمات العقارية، وإدارة الاستثمار والاستشارات.• أوراكل، المتخصصة في الحوسبة السحابية.• هواوي، المتخصصة في البيانات السحابية.• تاجر، المتخصصة في التجارة الإلكترونية، وربط التجار والموردين عبر الإنترنت، وتزويد التجار بخدمات التخزين والشحن، بالإضافة إلى بنية تحتية رقمية متكاملة تقودها البيانات.• فيستاس ويند، المتخصصة في طاقة الرياح. لتصميم وتصنيع وتركيب وخدمة توربينات الرياح.• شركة جليدز، المتخصصة في الاستشارات العقارية والهندسية.ركز الـ 18 في ترتيب أكبر اقتصادات العالم.