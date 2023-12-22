319 ألف سيارة أجرة في المملكة تنفذ 71 مليون رحلة سنويًا

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ارتفعت أعداد سيارات الأجرة في المملكة خلال العام الماضي 2022، مع زيادة الطلب عليها خاصة مع استخدام تطبيقات خدمات التوصيل الإلكترونية. اضافة اعلان





زيادة عدد سيارات الأجرة 11%



تسهيلات لنشاط الأجرة من مناطق المملكة



زيادة أعداد المركبات الخاصة في الشوارع



مبادرات تحسين خدمات قطاع سياراة الأجرة



زيادة أعداد السكان وارتفاع معدل امتلاك السيارات



ونما عدد سيارات الأجرة في السعودية بمعدل 11 في المائة (32 ألف سيارة) لتبلغ 319 ألف سيارة، مقارنة بالعام الماضي 2021 البالغة نحو 287 ألف سيارة، وفقا لـ "الاقتصادية".وازداد عدد رحلات سيارات الأجرة بنحو 8 في المائة، لتبلغ 70.7 مليون رحلة خلال 2022، فيما كانت 65 مليون رحلة في العام السابق له.ويعد السبب الرئيسي في الزيادة، تسهيلات خاصة بالنشاط بالتعاون مع أمانات مناطق المملكة، تتمثل في توفير مواقف خاصة لسائقي الأجرة داخل المراكز التجارية.بدأت مرحلتها الأولى في كل من الرياض، جدة، والدمام، بالتزامن مع الحركة المرورية الضخمة التي تشهدها هذه المناطق.وتشهد منطقة الرياض ارتفاعا في كثافة الازدحام المروري، مع زيادة أعداد المركبات الخاصة والعامة في الشوارع التي تشتمل على سيارات الأجرة المتجولة لتقديم خدماتها.ما يزيد من الحركة المرورية والازدحام داخل الشوارع، دون وجود نقطة وقوف معلومة لسائقي الأجرة للانتظار.وجرى تنفيذ مبادرات لتحسين خدمات قطاع سيارات الأجرة، وتوسعة مجال التغطية، والتقليل من معدلات الانتظار وسهولة توفير المركبات مع ارتفاع أعداد السياح.والسماح باستمرار السيارات التي لا يزيد عمرها التشغيلي على سبعة أعوام من عام الصنع بمزاولة النشاط لتغطية الطلب المرتفع.علاوة على سيارات الأجرة، تشهد الحركة المرورية داخل المدن الرئيسة مزيدا من الكثافة نتيجة زيادة أعداد السكان القاطنين فيها.وارتفاع معدلات امتلاك السيارات مع توافر القدرة الشرائية بالتزامن مع ارتفاع معدلات الأجور في المدن ذات الفرص العالية والتنافسية المستمرة، ومع توجه كبرى الشركات لافتتاح فروعها داخل الرياض.