29 مزادًا لبيع 286 من العقارات والمركبات في 7 مناطق عبر "إنفاذ"

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أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 29 مزادًا علنيًا ما بين حضوري وإلكتروني لبيع وتصفية 286 عقارًا سكنيًا وتجاريًا ومجموعة من المركبات في 7 مناطق بالمملكة، خلال الفترة من 15 - 20 مايو 2024م.





29 مزادًا لبيع 286 من العقارات والمركبات



إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت



وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة، وذلك على النحو التالي:1 - منطقة تبوك مزادين لعرض 6 عقارات.2 - المنطقة الشرقية مزادين لعرض 11 عقارًا.3 - منطقة الجوف مزاد وواحد لعرض 5 عقارات.4 - منطقة القصيم 3 مزادات لعرض 41 فرصة عقارية.5 - منطقة الرياض 13 مزادًا لعرض 76 فرصة من العقارات.6 - منطقة مكة المكرمة 5 مزادات لعرض 27 من العقارات.7 - منطقة الباحة يعد مزاد واحد يُعرض من خلاله 3 فرص عقارية.8 - مزادان لبيع 117 مركبة في الرياض ومكة المكرمة.كما يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وعلى العقارات بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ"إنفاذ" ( من هنا ) ومن ثم التوجه لصفحة المزادات.يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030.

ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في سرعة استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.