26.4 مليار ريال مشتريات البطاقات الائتمانية بالمملكة

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بلغت فيه قيمة قروض البطاقات الائتمانية في المملكة 26.4 مليار ريال خلال الربع الثالث 2023.

وكشف تقرير المدفوعات العابرة للحدود أن 43% من سكان المملكة يتوقعون إجراء مدفوعات عابرة للحدود عبر البطاقات الائتمانية، والتحويل بوتيرة أكبر خلال الأشهر الـ12 المقبلة. اضافة اعلان





خطة لاستخدام المدفوعات العابر للحدود



استطلاع آراء 11 ألف مستهلك



توصيل الأموال بسرعة مهم للغاية



تعزيز مستويا الأمان في مجال التحول الرقمي



وعالميا، أشار التقرير إلى أن 40% من المُرسلين و50% من المستلمين يخططون لاستخدام المدفوعات العابرة للحدود بوتيرة أكبر خلال الفترة نفسها، بينما يخطط ما يقرب من النصف لزيادة قيمة تعاملاتهم،وبحسب التقرير، فإن 40% من سكان المملكة يتوقعون استلام المزيد من المدفوعات العابرة للحدود العام المقبل.واستطلع التقرير في نسخته الثالثة آراء أكثر من 11 ألف مستهلك وشركة صغيرة في 15 دولة في الأمريكيتين وأوروبا، والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.وأشار التقرير إلى عدة عوامل تؤثر على قرار سكان المملكة عند اختيار العلامة أو الشركة التي يستخدمونها لإجراء المدفوعات العابرة للحدود.وأشار التقرير، إلى أن أكثر من نصف المشاركين من المملكة (52%) يعتقدون بأن توصيل الأموال بسرعة هو عنصر مهم للغاية.ويفضل 49% الخدمات ذات الرسوم المنخفضة عند إرسال أو استلام الأموال، وأعرب 44% بأنهم يفضلون وجود موقع رسمي أو تطبيق خاص لتسهيل إجراء المدفوعات العابرة للحدود.ومع التركيز المستمر على تعزيز مستويات الأمان في مجال التحول الرقمي ورقمنة الخدمات المالية، أكد 40% من المشاركين في الاستطلاع من السعودية أهمية حماية المعلومات الشخصية.وفي ظل النمو المستمر لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، كشفت الدراسة أن 80% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة تخطط لممارسة المزيد من الأعمال التجارية الدولية.