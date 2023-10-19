2.4 مليار دولار صفقات الاستثمار الجرئ في المملكة

أ أ

بلغ إجمالي حجم الاستثمار الجريء في المملكة نحو 2.4 مليار دولار، بداية من 2018 حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري. اضافة اعلان

وتمثل 25 في إجمالي استثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغة 9.7 مليار دولار.





تمويل الشركات الناشئة





تفوق المملكة واستحواذ الإمارات





الصفقات الكبرى من نصيب المملكة





إقبالاً واسعاً من المستثمرين الجريئين





مستويات أدنى للأموال المستثمرة



ويعد الاستثمار الجريء أحد أشكال التمويل الذي يقدمه المستثمرون للشركات الناشئة التي لديها إمكانات نمو طويل الأجل، ويأتي من قبل المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.وتفوقت قيمة الاستثمار الجريء في المملكة على دول المنطقة خلال تسعة أشهر من 2023 لتبلغ 536 مليون دولار، لتتجاوز الإمارات بعد صدارة لمدة خمسة أعوام متتالية.يأتي تفوق المملكة رغم استحواذ الإمارات على النسبة الأكبر من حيث عدد الصفقات البالغة 94 صفقة، أبرزها ثلاث صفقات تعد من أعلى عشر صفقات في المنطقة، بلغت قيمة أعلاها 260 مليون دولار.وتمثل صفقات الاستثمار الجريء في الإمارات 33% من إجمالي صفقات المنطقة البالغة 286 صفقة، فيما بلغ عدد صفقات الاستثمار الجريء في المملكة 80 صفقة.وقد استحوذت المملكة على معظم الصفقات الكبرى في المنطقة بسبع صفقات من أصل عشر صفقات كبرى بقيم راوحت بين 27 و90 مليون دولار.وفي المرتبة الثالثة بين دول المنطقة، حلت مصر بنحو 334 مليون دولار خلال تسعة أشهر، تمثل 24% من إجمالي دول المنطقة.وتشهد منظومة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إقبالا واسعا من قبل المستثمرين الجريئين، رغم التباطؤ في النشاط أخيرا على خلفية توترات الجيوسياسية ومعدلات التضخم المرتفعة.وسجلت الأموال المستثمرة في الشركات الناشئة خلال تسعة أشهر من العام الجاري مستويات أدنى من الفترة المماثلة للعام الماضي.ويعود ذلك إلى تراجع معدلات النمو في الاستثمار الجريء نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، حيث تراجعت الاستثمارات في السعودية 40% من 900 مليون دولار إلى 536 مليون دولار لثلاثة فصول.