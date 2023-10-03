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صحيفة تواصل الالكترونية

163 مليار دولار إيرادات أكبر 10 شركات ملابس عالمية

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شركات الملابس
أ أ
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بلغت قيمة إيرادات ١٠ شركات ملابس عالمية ذات العلامات التجارية الأشهر نحو 163 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري.

فيما راوحت القيم بين 9.4 و32.4 مليار دولار للشركة الواحدة، ووصلت الارتفاعات إلى 21 ٪.اضافة اعلان

الشركات الأعلى قيمة:

و جاءت شركة "إل في إم إتش" الفرنسية الأولى بإيرادات قيمتها 32.4 مليار دولار، وبنمو 16 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب الاقتصادية.

إيرادات "ديور"


وجرى استبعاد إيرادات "ديور" من مجموعة إيرادات شركة "إل في إم إتش" لاحتساب كل منهما بصورة منفصلة، علما بأن المجموعة تملك مجموعة واسعة من العلامات التجارية من ضمنها: ديور، بولجاري، سيلين، لورو بيانا، جيفينشي، وغيرها.

وبلغ إجمالي إيرادات المجموعة 44.3 مليار دولار، فيما مثلت الإيرادات القادمة من فروعها في آسيا (باستثناء اليابان) والولايات المتحدة، النسبة الكبرى منها بنحو 58 في المائة، معظمها من منتجات الثياب ونحوها.

شركة نايكي 


كما حلت شركة "نايكي" الأمريكية بإجمالي 26 مليار دولار وبنمو 10 في المائة عن الفترة ذاتها، فيما تقدر حصة علامة "كونفرس" التجارية منها 5 في المائة بما يعادل 1.2 مليار دولار، وتليها في الترتيب الثالث، شركة "تي جاي إكس" الأمريكية بإيرادات 23.2 مليار دولار ونمو 5 في المائة.

وبذلك تستحوذ كل من "إل في إم إتش" و"نايكي" و"تي جاي إكس" على 50 في المائة من إيرادات الشركات العشر.

ورابعا " إنديتكس" الإسبانية المالكة لكل من "زارا، بول آند بير، بيرشكا، ستراديفاريوس، وماسيمو دوتي"، بقيمة 17.8 مليار دولار ونمو 14 في المائة، معظمها من أوروبا، فيما تبلغ حصة إسبانيا وحدها 2.5 مليار دولار.

خامسا، حلت "ديور" الفرنسية إحدى شركات مجموعة "إل في إم إتش" المذكورة آنفا، بإيرادات 12.2 مليار دولار ونمو 13 في المائة، تتبعها "أديداس" الألمانية بإيرادات 11.2 مليار دولار متراجعة بنحو 3 في المائة.




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