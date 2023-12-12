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16.85 %.. ارتفاع مناولة الحاويات بموانئ المملكة خلال نوفمبر

موانئ
الهيئة العامة للموانئ
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حققت موانئ المملكة التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ خلال شهر نوفمبر لعام 2023م ارتفاعًا في أعداد حاويات المُناولة بنسبة 16.85% لتصل إلى 737,530 حاوية قياسية.اضافة اعلان

رفع تصنيف المملكة بمؤشرات الأداء الدولية

مقارنة بـ 631,160 حاوية قياسية في الشهر ذاته من عام 2022م، ما يعكس الدور الذي تقوم به الهيئة في تطوير الخدمات اللوجستية، ورفع تصنيف المملكة بمؤشرات الأداء الدولية.
وسجلت أعداد الحــاويات الصادرة خلال شهر نوفمبر 2023م زيادة بنسبة 15.95% لتصل إلى 212,216 حاوية، مقارنة بـ 183,024 حاوية في الفترة نفسها من العام السابق.

ارتفاع أعداد الحاويات الواردة وزيادة المسافنة

وارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة 18.67% لتصل إلى 224,324 حاوية، مقارنة بـ 189,029 حاوية، في الشهر المقابل من عام 2022م.
وسجلت حاويات المسافنة زيادة نسبتها 16.16% لتصل إلى 300,990 حاوية مقارنة بـ 259,108 حاويات في شهر نوفمبر لعام 2022م.

مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل

وتعمل على زيادة تنافسية خدمات الموانئ التابعة للهيئة، وفق أعلى المعايير العالمية، ويتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة عالميا.
وبلغت أحجام البضائع العامة 891,980 طنًا، والبضائع السائبة الصلبة 3,494,161 طنًا، والبضائع السائبة السائلة 11,205,789 طنًا.

معدل تفريغ بلغ 754.124 رأس ماشية

وسجلت الموانئ معدل تفريغ بلغ 754,124 رأس ماشية، بزيادة 159.00%، مقارنة بـ 291,169 رأس ماشية في ذات الفترة لعام 2022م. واستقبلت الموانئ التابعة للهيئة 78,264 راكبًا.
وارتفعت الحركة الملاحية بنسبة 2.11% بنحو 1,016 سفينة، مقارنة بـ 995 سفينة، في نوفمبر 2022م.

إضافة 27 خدمة شحن ملاحية جديدة

يُذكر أن موانئ" أضافت خلال هذا العام 2023م، 27 خدمة شحن ملاحية جديدة لموانئ المملكة من قِبل كبرى خطوط الشحن العالمية.
وبهدف توسعة شبكة الخطوط الملاحية المنتظمة بين المملكة والعالم، بما يسهم في رفع تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء الإقليمية والدولية، وتعزيز التنافسية.

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