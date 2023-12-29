158 ألف عامل منزلي انضموا لسوق العمل خلال عام

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أظهرت الإحصاءات ارتفاع عدد العمالة المنزلية إلى 3.58 مليون عامل وعاملة، بارتفاع نسبته 4.4% بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2023 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2022. اضافة اعلان





دخول 158 ألف عامل منزلي سوق العمل



2.68 مليون عامل منزلي من الذكور



1.05 مليون عاملة منزلية



انخفاض معدل المشتغلين بالنسبة للسكان 47.2%



معدل البطالة الإجمالي للسكان 5.1%



وتشير نسبة الزيادة في العمالة المنزلية إلى دخول أكثر من 158 ألف عامل منزلي لسوق العمل خلال عام واحد فقط، وفقًا لرصد "عكاظ".ويؤكد الرصد على تجاوز عدد العاملات المنزليات أكثر من مليون عاملة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، إذ بلغت نسبة الزيادة نحو 9.5%، بدخول نحو 91,248 عاملة إلى سوق العمل، ليصل إجمالي عدد العاملات إلى 1.06 مليون عاملة.وأظهرت هيئة الإحصاء أن إجمالي عدد الذكور المصنفين كعمالة منزلية ارتفع إلى 2.68 مليون عامل منزلي، بزيادة عددها 67 ألف عامل في 12 شهراً، بعد أن كان عدد العاملين نحو 2.61 مليون عامل.وارتفع عدد الخدم وعمال تنظيف المنازل من الذكور إلى 800 ألف عامل، بدخول نحو 45 ألف عامل إلى الخدمة بزيادة نسبتها 6%، إضافة إلى دخول 23 ألف سائق إلى الخدمة بارتفاع نسبته 1% ليبلغ مجموع السائقين الذكور نحو 1.8 مليون سائق.وبلغ عدد الخادمات وعاملات تنظيف المنازل من النساء ما يعادل 91 ألف عاملة، ليصل إجمالي عدد العاملات نحو 1.05 مليون عاملة، بزيادة نسبتها 10%.أظهرت نتائج مسح القوى العاملة للربع الثالث 2023 الصادرة عن هيئة الإحصاء أخيراً، ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين إلى 8.6%، مقارنة بـ8.3% بنهاية الربع الثاني 2023.وأوضحت البيانات انخفاض معدل المشتغلين إلى السكان السعوديين مقارنة بالربع الثاني لتصل إلى 47.2% في الربع الثالث 2023.وأشارت الهيئة إلى أن معدل مشاركة السعوديات في سوق العمل ارتفع إلى 35.9% في الربع الثالث 2023.وقالت الهيئة إنه بناء على تقدير مسح القوى العاملة فقد بلغ معدل البطالة الإجمالي للسكان في سن العمل 5.1% في الربع الثالث 2023 مقارنة بـ 4.9% في الربع الثاني 2023.