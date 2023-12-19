127 شركة تقود سوق الأسهم للارتفاع ويغلق عند 11713 نقطة

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أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم، الثلاثاء،
على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 11713 نقطة، وبتداولات بلغت 4.204 مليار ريال.
قيمة التداولات السوقية 11.180 تريليون ريالوبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 234.553 مليون سهم، فيما بلغت القيمة
السوقية نحو 11.180 تريليون ريال.
ارتفاع أسهم 127 شركةارتفعت أسهم، 127 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 89، من بين 231
شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات، ساسكو، والمصافي، والزامل للصناعة، وطباعة وتغليف، وبدجت السعودية، الأكثر ارتفاعا.
فيما كانت أسهم شركات، ساكو، والصناعات الكهربائية، والموارد، وسهل، والأول، الأكثر انخفاضا.
نمو - السوق الموازيةأغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، على ارتفاع بنسبة 1.5% عند 23914 نقطة،
وبتداولات بلغت 20.425 مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.219 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.198 مليار ريال.
ارتفاع 31 شركة وانخفاض 79 وارتفعت أسهم 31 شركة، بنهاية تداولات اليوم، بينما انخفضت 28، من بين 79
شركة مدرجة في السوق الموازية.
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