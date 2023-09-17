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10 عوامل أسهمت في ذلك

125 % نسبة ارتفاع الصادرات الزراعية في 6 أعوام

الصادرات من التمور
الصادرات الزراعية
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ارتفعت صادرات المحاصيل الزراعية بنسبة وصلت إلى 125% خلال الأعوام الـ6 الأخيرة، وبقيمة بلغت 17 مليار ريال، في العام الميلادي المنصرم.اضافة اعلان
أسهمت 10 عوامل رئيسة في تحقيق ناتج زراعي مرتفع في المملكة، وقاد تلك الزيادة في الصادرات الزراعية قطاع التمور، وفقًا لـ "الوطن".


العوامل التي أسهمت في ارتفاع الناتج

واستفاد ذلك الناتج من عدة عوامل، منها تبني إستراتيجية الأمن الغذائي، وبرنامج التنمية الريفية، والاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا لتحسين الإنتاجية وكفاءة استخدام الموارد الطبيعية والمدخلات الزراعية.
واستغل أيضًا، طرح فرص استثمارية لتعزيز إنتاجية القطاع الزراعي، وتوفير المنتجات الغذائية ذات الميزة النسبية في الأسواق المحلية، وتحسين الممارسات الزراعية والصناعية، لرفع الجودة الإنتاجية.
إضافة إلى توفير الدعم والإعانات للمزارعين، وتقديم خدمات تسويقية، وخلق منظومة متكاملة من الخدمات، وتحسين جودة التمور، وتنفيذ أبحاث زراعية للوصول إلى منتج أكثر جودة.


أهمية الصادرات غير النفطية

أكد رئيس جمعية المصدرين الصناعيين عمر الراجح  أهمية الصادرات غير النفطية في تنوع مصادر الدخل، ورفد الاقتصاد الوطني، وزيادة معدل نموه.
وقال إن المملكة قد عملت ضمن رؤية 2030 على مجموعة مبادرات وبرامج ومشاريع تدعم المصدرين للنفاذ إلى الأسواق الدولية، وتعزيز الصادرات الوطنية.
مشيرًا إلى أن بنك التصدير والاستيراد أسهم في تمكين الصادرات السعودية غير النفطية بالوصول للأسواق العالمية من خلال سد الفجوات التمويلية وتقليص مخاطر التصدير.


البرامج الداعمة للمصدرين

أوضح الراجح، أن من البرامج الداعمة للمصدرين التي أطلقتها هيئة تنمية الصادرات السعودية، برنامج تحفيز الصادرات السعودية، والذي يقدم مجموعة من الحوافز المتوافقة مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية.
وتطرق رئيس جمعية المصدرين الصناعيين، إلى قطاع التمور، كأحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني، حيث حققت المملكة اكتفاءً ذاتيًا من التمور فاقت نسبته 125%.
وتجاوزت كميات إنتاج التمور 1.54 مليون طن سنويًا؛ مما أسهم في ارتفاع صادرات التمور السعودية بنسبة 5.4% عام 2022 مقارنة بالعام السابق له، حيث وصلت إلى مليار و280 مليون ريال.

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