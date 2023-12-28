10.7 مليار ريال حجم المبيعات عبر نقاط البيع في أسبوع

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بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة، نحو 10.7 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر 2023، مقارنة بنحو 11.64 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه. اضافة اعلان



البيع عبر نقاط البيع

انخفاض مبيعات قطاع التعليم 14%



الرياض تتصدر الإنفاق بـ 3.76 مليار ريال



وبلغ عدد العمليات المنفذة نحو 171.77 مليون عملية. وفقاً للتقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، الصادر عن البنك المركزي السعودي "ساما".وتمثل العمليات عبر نقاط البيع ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة، ومحلات التجزئة، والصيدليات، وغيرها.وشهدت جميع القطاعات انخفاضاً من حيث قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي، تصدرها قطاع التعليم بنسبة 23%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 14%.وتركز إنفاق المستهلكين خلال تلك الفترة، على قطاع الأطعمة والمشروبات بقيمة 1.62 مليار ريال، تلاه قطاع المطاعم والمقاهي ﺑـ1.60 مليار ريال.وتصدرت الرياض توزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر 2023، بنحو 3.76 مليار ريال، ما يمثل 35% من إجمالي قيمة المبيعات.وتلتها في قيمة الانفاق حسب نقاط البيع مدينة جدة ﺑـ1.53 مليار ريال.