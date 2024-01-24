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10 نصائح للحفاظ على العين بعد سن الـ 30

العين
كيفية المحافظة على العين بعد سن الـ 30
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تتعرض صحة العين للضعف بعد بلوغ سن الـ30، حسب ما أكده تقرير موقع  healthshots، ولذاعليك الاستمرار في التأكد من حماية العين من مشاكل البصر المرتبطة بالعمر.اضافة اعلان

أهمية فحوصات العين الروتينية

وأكد التقرير، أن  فحوصات العين الروتينية مهمة لتحديد المشاكل في وقت مبكر، كما أن الحفاظ على نمط حياة صحي يتضمن نظامًا غذائيًا مغذيًا ومتوازنًا يساعد في دعم صحة العين.
ومع التقدم في السن تتأثر العين  بشكل طبيعي على الجوانب الوظيفية المختلفة للعين، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بصحة العين، فطول النظر الشيخوخي هو اضطراب شائع بين الأشخاص في منتصف العمر.

التقدم بالسن يزيد من فرصة الإصابة بالضمور البقعي

ويزيد التقدم في السن فرصة الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين، ومن بين اضطرابات العين الأخرى المرتبطة بالعمر، و تظهر هذه الأمراض بشكل متكرر بعد سن الأربعين.

10 نصائح للمحافظة على العين بعد سن الـ 30

وقدم التقرير بعض النصائح للحفاظ علي صحة العين ومنها:


1- فحوصات العين المنتظمة

حدد موعدًا لفحوصات العين الشاملة كل عامين على الأقل لاكتشاف المشكلات المحتملة ومعالجتها مبكرًا،  وهذا يضمن صحة  العين الجيدة.


2- مراقبة وقت الشاشة

اتبع قاعدة 20-20-20، والتي تعني أنه يجب عليك أخذ استراحة لمدة 20 ثانية من وقت الشاشة كل 20 دقيقة، فهذه  القاعدة تساعد على تقليل إجهاد العين الناجم عن استخدام الشاشة لفترة طويلة.


3- نظام غذائي متوازن

تناول نظام غذائي غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وخاصة تلك المفيدة لصحة العين، ويجب أن تكون أحماض أوميجا 3 الدهنية واللوتين والزياكسانثين جزءًا من نظامك الغذائي.


4- الترطيب

حافظ على رطوبة جسمك بشكل كافٍ لمنع جفاف العين،  إنها مشكلة شائعة مرتبطة بالعمر، وفكر في استخدام الدموع الاصطناعية إذا لزم الأمر.


5- الحماية من الأشعة فوق البنفسجية

ارتداء النظارات الشمسية التي تحجب الأشعة فوق البنفسجية الضارة لمنع الضرر على المدى الطويل،  فهي تساعد على تقليل خطر إعتام عدسة العين وغيرها من أمراض العين المرتبطة بالأشعة فوق البنفسجية.


6-الإقلاع عن التدخين

قد يزيد التدخين من خطر الإصابة  بمشاكل العين،  وهو مرض يصيب العين ويسبب فقدان البصر،  كما أن الأشخاص الذين يدخنون هم أكثر عرضة للإصابة بإعتام عدسة العين بمقدار مرتين إلى ثلاث مرات.


7- إدارةالأمراض المزمنة

إذا كنت تعاني من حالات طبية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، فيجب عليك إدارتها،  يمكن أن تؤثر على صحة العين وتزيد من خطر مشاكل الرؤية.


8-أخذ قسط كافي من النوم

ضمان النوم الكافي والجيد لدعم الصحة العامة، ويمكن أن يخفف من إجهاد العين والتعب.


9-النشاط

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تعزز الدورة الدموية الجيدة،  يفيد صحة العين عن طريق تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل الجلوكوما.


10- حماية العين

استخدم نظارات السلامة أو النظارات الواقية في البيئات التي من المحتمل أن تتعرض فيها العين لإصابات،  يمكنهم الحماية من الحوادث التي قد تضر بالرؤية.

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