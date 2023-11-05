10 آلاف وظيفة في الطائف.. التفاصيل

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برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود محافظ الطائف، انطلقت اليوم الأحد أعمال منتدى الطائف للاستثمار تحت شعار "استثمر بالطائف". اضافة اعلان

ويهدف المنتدى إلى دعم محافظة الطائف وإبراز مقومات الاستثمار فيها بصفتها وجهة اقتصادية واعدة وبيئة خصبة للمشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات، والتي ترسم الطريق لوضع المحافظة على خارطة الوجهات الاستثمارية العالمية.

ويشارك في المنتدى عدد من مسؤولي جهات حكومية وخاصة، وممثلين من شركات صينية وكورية، ورجال أعمال ومهتمين في مجال الاستثمار.





27 مشروعًا متنوعًا



pic.twitter.com/qlqbkJVDQS #الإخبارية فيديو | مشرف منتدى الطائف للاستثمار سلطان السعدون: الـ 27 مشروع تنوعت بين المشاريع "الزراعية والجامعية والتعليمية والسياحية" وستقدم خلال 3 سنوات أكثر من 10 آلاف وظيفة لأبناء وبنات الطائف #منتدى_الطائف_للاستثمار November 5, 2023

تنمية القطاع الاستثماري بالطائف



وأعلن المشرف على منتدى الطائف للاستثمار سلطان السعدون؛ أنه سيتم توقيع 11 اتفاقية استثمارية تتجاوز 11 مليار ريال لأكثر من 27 مشروعًا خلال المنتدى.وأضاف السعدون؛ أن الـ 27 مشروعًا تنوّعت ما بين الزراعة والتعدين والترفيه والسياحة وقطاعات أخرى، وسوف تقدم خلال 3 سنوات 10 آلاف وظيفة لأبناء وبنات الطائف.ويناقش المنتدى ضمن جلسات حوارية عدة محاور منها: تحديات مشاريع الطاقة النظيفة، واستشراف مستقبل التعدين في الطائف، واستدامة الأمن الغذائي في المحافظة، ومستقبل الورد الطائفي، وجودة الحياة وأنسنة المدن، والاستثمار في قطاعات الرياضة والترفيه والتقنية، وأهمية الطائف في استقبال الحجاج والمعتمرين.كما ستقام عدد من ورش العمل عن دور المرأة باعتبارها شريكًا تنمويًا، ودور البحث العلمي في التقنية، والتعليم المهني في ظل رؤية السعودية 2030.وسيتضمن المنتدى معرضًا مصاحبًا يشارك فيه عدد من الشركات والجهات المحلية والدولية.وأوضحت سعاد بنت موسى الموسى رئيس مجلس إدارة جمعية طويق التعاونية للمعارض والمؤتمرات، أن المنتدى يأتي للتأكيد على أهمية تنمية القطاع الاستثماري في المحافظة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، الساعية إلى تعزيز فرض الاستدامة الاقتصادية في جميع مناطق المملكة.وأشارت إلى أن المنتدى يعد الأول من نوعه في المحافظة وسيشهد مراسم توقيع اتفاقيات استثمارية بين جهات محلية ودولية.