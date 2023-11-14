الثلاثاء، 30 ربيع الثاني 1445 ، 14 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

1.3% ارتفاعا في أسعار النفط عند التسوية

انخفاض أسعار النفط
النفط
أ أ
سجلت أسعار النفط ارتفاعا بأكثر من 1 %، بعد أن أصدرت منظمة أوبك تقريرا بدد مخاوف السوق بشأن ضعف الطلب.

العقود الآجلة لخام برنت:اضافة اعلان

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.09 دولار أو 1.3 في المائة لتبلغ عند التسوية 82.52 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.09 دولار أو 1.4 في المائة إلى 78.26 دولار للبرميل.

سوق النفط:

وقالت أوبك اليوم في تقرير شهري إن أساسيات سوق النفط لا تزال قوية، وألقت باللائمة على المضاربين فيما يتعلق بانخفاض الأسعار، وذلك في الوقت الذي رفعت فيه قليلا توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 وتمسكت بتوقعاتها المرتفعة نسبيا لعام 2024.

تقرير أوبك الشهري:

وقال كريج إيرلام كبير محللي السوق لدى أواندا في مذكرة اليوم "يبدو أن تقرير أوبك الشهري عن سوق النفط يبدد مخاوف الطلب إذ يشير إلى المعنويات السلبية المتضخمة إزاء الطلب الصيني بينما يرفع توقعات نمو الطلب لهذا العام ويتركها دون تغيير للعام المقبل".
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو.بي.إس إن أسعار النفط ارتفعت أيضا بفضل تقارير عن قيام وزارة الخزانة الأمريكية باتخاذ إجراءات صارمة ضد صادرات النفط الروسية.

اقرأ أيضا

0ef8f960a6b1c0ad9fff06cbc025def6b5dc3432
3:38 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

"أوبك" ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2023

قطعة-ارض-سكني
2:05 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. "سكني" يتيح أكثر من 3700 أرض مجانية في عدد من مناطق المملكة

أسعار النفط 10
10:25 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

تراجع أسعار النفط مع مخاوف انكماش الطلب في الصين وأمريكا

ميناء جدة
2:15 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

ميناء جدة الإسلامي يدشن أول تجربة للربط اللوجستي بين المنافذ البحرية والجوية بالمملكة

اقرأ أيضا

تراجع كبير في أسعار الذهب الأحد.. وعيار 21 يسجل 204 ريالات

أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع

أسعار النفط تحقق ارتفاعا عند التسوية

السوق المالية تلزم 9 مستثمرين بدفع 4 ملايين ريال لمخالفة النظام

وزير الطاقة: إفريقيا بحاجة لتجاوز تحدي الحصول على الطاقة وتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

أسعار النفط 10 10:25 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

تراجع أسعار النفط مع مخاوف انكماش الطلب في الصين وأمريكا

أسعار النفط 7 6:30 ص الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

استقرار أسعار النفط وسط مخاوف الاقتصاد الكلي وشح الإمدادات الأمريكية

ارتفاع أسعار النفط 6:15 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

مخاوف الصراع في غزة ترفع أسعار النفط خلال آخر جلسة

تراجع أسعار النفط 6:51 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

أسعار النفط تتراجع بعد المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة

اقرأ أيضا

F-f3aeLbcAAUMtc
5:18 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

الصندوق السعودي للتنمية يقدم 2 مليار ريال قروض ميسّرة لدعم المشروعات الإنمائية بالدول الأفريقية

صندوق التنمية العقارية
2:10 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

عاجل.. الصندوق العقاري يفعل مبادرة الدعم الفوري غير المسترد بمقدار 150 ألف ريال

صندوق الاستثمارات العامة
1:20 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

"الاستثمارات العامة" يستثمر 250 مليون دولار في مجموعة صينية للسيارات الكهربائية

وزير المالية
11:38 ص الخميس، 09 نوفمبر 2023

وزير المالية: توقيع اتفاقيات مع دول إفريقية بـ 2 مليار ريال (فيديو)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب مواطن
1:01 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. مواطنة تزوجت بأجنبي.. كيف يتم إضافته في حساب المواطن؟

الاحوال المدنية
12:03 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. هل يمكن التفويض لاستلام بطاقة الهوية الوطنية؟

حساب المواطن
11:03 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يحذر من خطأ يتم أثناء إدخال رقم الحساب

أهم 10
10:00 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. بيان الديوان الملكي وموعد نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول

وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله
9:30 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

"الخارجية" تدين بأشد العبارات استهداف الاحتلال لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

الحرب على المخدرات
9:00 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. إفساد مخطط ترويج السموم بـ "صبيا ونجران وطبرجل".. والكشف عن الكميات المضبوطة