ينطلق في الرياض اليوم.. مؤتمر لبحث فرص وتحديات التمويل الإسلامي

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بهدف البحث عن سبل النهوض بالتمويل الإسلامي في المملكة، تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر الرياض للتمويل الإسلامي، بما يتوافق مع رؤية 2030. اضافة اعلان





استكشاف الفرص والتحديات الاقتصادية



النهوض بقطاع التمويل الإسلامي



المملكة مركز عالمي للتمويل الإسلامي



مناقشة وتطوير التحديات التي تواجه التمويل



ازدهار التكنولوجيا المالية الإسلامية في المملكة



ويستكشف المؤتمر الفرص والتحديات الاقتصادية داخل المملكة باعتبارها واحدة من أسواق التمويل الإسلامي الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم.ويشارك في المؤتمر العديد من الخبراء والمختصين الدوليين في مجال الاقتصاد.وتسعى المملكة على النهوض بقطاع التمويل الإسلامي، باعتبار مكانتها كأكبر مالك للأصول المالية الإسلامية في العالم.وتواصل المملكة إعطاء الأولوية للتمويل الإسلامي من خلال مبادرات تحفز القطاع والاعتراف بالابتكار الاقتصادي.وأكدت الحكومة في المملكة مجددًا هدفها في أن تصبح مركزًا عالميًا للتمويل الإسلامي بحلول عام 2030.يضم المؤتمر العديد من الفعاليات منها الجلسات النقاشية وتبادل الخبرات والتجارب وعرض أحدث التقارير المالية المتطورة.فضلا عن بحث سبل تطور ومناقشة التحديات التي تواجه هذا المجال، وكذلك ودعم دور المملكة لتكون رائدة التمويل الإسلامي في العالم.وشهد القطاع المصرفي الإسلامي المحلي تغيراً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث أدت عمليات اندماج البنوك إلى خلق مؤسسات مالية كبيرة ذات رأس مال جيد وطموحات إقليمية.ويدعم هذا التغير ما تتمتع به المملكة من وضع اقتصادي مزدهر خاصة في التكنولوجيا المالية الإسلامية، حيث يوجد تسع شركات للتكنولوجيا المالية مرخصة من قبل البنك المركزي، وجميعها تقدم حلولاً إسلامية.