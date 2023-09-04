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يزاحمه العنب والبن.. انطلاق مهرجان الرمَّان بسراة عبيدة في نسخته الثالثة

مهرجان الرمان
مهرجان الرمان
أ أ
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انطلقت مساء أمس فعاليات مهرجان الرمَّان بمحافظة سراة عبيدة، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، ويستمر ثلاثةَ أيام، وسط حضور كبير من الزوار والمشاركين.

مهرجان الرمان بسراة عبيدة



وتأتي النسخة الثالثة من المهرجان امتداداً للمهرجانات الموسمية التي تشتهر بها المنطقة لتسويق المنتجات الزراعية بأنواعها المختلفة؛ومن أبرزها الرمَّان والعنب والبن والحمضيات بأنواعها،ويهدف إلى تسويق المنتجات الزراعية المحلية التي تشتهر بها منطقة عسير،وتحقيق عائدات اقتصادية متنوعة تنعكس على شرائح المجتمع كافة.

وفرة الإنتاج وزيادة المحاصيل


وعزا المزارعون وفرة الإنتاج وزيادة المحاصيل الزراعية إلى المياه الجوفية بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية وارتفاع منسوب المياه في السدود،حيث احتوت على أكثر من مليون متر مكعب من المياه.
 ويتكرر موسم حصاد الرمَّان في أواخر شهر أغسطس من كل عام، ويستمر الإنتاج لأكثر من شهرين، حيث تشهد محافظة سراة عبيدة بتنوعها الجغرافي الممتد من تهامة غرباً إلى شرق منطقة عسير وفرة في المحاصيل الزراعية؛مما أكسبها مكانة اقتصادية وزراعية مهمة.

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