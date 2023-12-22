وقف رحلات السفن عبر البحر الأحمر.. أسعار الشحن البحري تقفز 226%

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بلغت أسعار الشحن الدولي، للحاوية سعة 40 قدمًا، من موانئ الصين إلى ميناء جدة الإسلامي في ديسمبر الحالي، 16,500 ريال، بدلاً من 5,062 ريالاً في نوفمبر، بزيادة نسبتها 226%. اضافة اعلان





زيادة كبيرة في أسعار النقل البحري من البحر الأحمر



تأخير استلام الحاويات 20 يومًا



انعكاس أسعار الشحن الدولي على المواد الغذائية



شركات شحن توقف عملياتها في البحر الأحمر



تعرض سفن شحن لهجوم في باب المندب



وكانت العديد من شركات الملاحة أوقفت عبور بواخرها عبر البحر الأحمر، بعد الأحداث الأخيرة التي تعرضت لها بعض سفن الشحن، وهو ما دفع شركات الشحن إلى تحويل خط الملاحة باتجاه آخر.وأكد رجل الأعمال المستثمر في مجال الشحن والتصدير، عبدالملك الحداد، أنه من المتوقع أن تلجأ شركات الشحن خلال الفترة الأخيرة إلى تغيير مسارها باتجاه رأس الرجاء الصالح بعيدًا عن خليج عدن.ومن المتوقع أن ينعكس عن تغيير المسار تأخير في استلام الحاويات من 10 - 20 يومًا، خلال الفترة القادمة، وفقًا لـ "عكاظ".وأضاف، إحدى شركات الشحن أعلنت تحويل مسار بواخرها إلى مسار آخر بعيدًا عن البحر الأحمر، ليصبح مرور السفن القادمة من الشرق جنوب قارة إفريقيا لتتجه شمالاً إلى البحر الأبيض المتوسط ما بين إفريقيا وأوروبا، وهو ما سينعكس عنه زيادة مدة وصول السفن إلى وجهتها النهائية.وأكد المستثمر في قطاع الأغذية، معاذ فرحان، أن أسعار النقل لاعب رئيس في أسعار المواد الغذائية، فعند ارتفاع أسعار الشحن الدولي فإن ذلك سينعكس على الأسعار التي بدورها سيتحملها المستهلك.ونفى معاذ أن ينعكس ذلك بصورة فورية على الأسعار، نظرًا إلى وجود العديد من المواد في مخازن التجار، لكن إن استمرت أسعار الشحن العالية لفترة أطول فإن ذلك سيظهر صداه خلال الفترة القريبة.أعلنت شركة ميرسيك الدنماركية العملاقة للشحن البحري وقف جميع عملياتها عبر البحر الأحمر، وذلك حتى إشعار آخر، بعد إطلاق صواريخ ومسيّرات من اليمن على سفن بالبحر الأحمر.وبيّنت الشركة في بيان لها أنها ستوقف جميع سفن الشحن عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر، وسوف ترسلها في رحلة حول إفريقيا.وأكدت الولايات المتحدة، اليوم، أن سفينتي شحن في البحر الأحمر تعرضتا لهجوم بصواريخ أطلقت من الأراضي اليمنية.وقال مسؤول دفاعي أمريكي لوكالة فرانس برس: «نحن على علم بأن شيئًا ما تم إطلاقه من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن أصاب هذه السفينة، ما أدى إلى تضررها.