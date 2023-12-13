"وقاء" يدرب الشركات على مكافحة سوسة النخيل الحمراء

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نظم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة، برنامجًا تدريبيًا لشركات ومؤسسات متخصصة في مجال الوقاية والمكافحة. اضافة اعلان

ويهدف البرنامج إلى التعريف بسوسة النخيل الحمراء وأطوارها وأعراض الإصابة، وأفضل الممارسات الزراعية الصحيحة للحد من انتشارها.





طرق الكشف عن سوسة النخيل الحمراء



أبزر الممارسات الزراعية الصحيحة للنخيل



رفع كفاءة الشركات والمؤسسات المتخصصة



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وتضمن البرنامج التدريبي استعراض طرق الكشف عن سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها، بالإضافة إلى التعرف على أفضل الممارسات الزراعية الصحيحة للحد من انتشارها.وشمل البرنامج أيضا أفضل الطرق للوقاية منها ومكافحتها وفق برنامج الإدارة المتكاملة لحشرة سوسة النخيل.ووقف ممثلو الشركات والمؤسسات المشاركة في البرنامج التدريبي على أبرز الممارسات الزراعية الصحيحة التي يحتاجها النخيل في خلق بيئة غير جاذبة للآفات ومنها سوسة النخيل الحمراء.وتم تدريبهم على كيفية إجراء الكشف الدوري على النخيل كل 45 يومًا، وخطوات تنفيذ العلاج بعد اكتشاف الإصابة، فضلًا عن إيضاح القواعد الخاصة بالمحافظة على صحة وسلامة العاملين.ويأتي تنظيم هذا البرنامج التدريبي في إطار جهود مركز "وقاء" لرفع كفاءة الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الوقاية والمكافحة.إضافة ألى تأهيلها لتقديم خدمات متميزة للمزارعين والمستثمرين، وتعزيز دور المركز في حماية القطاع الزراعي والحيواني واستدامة الأمن الغذائي.